미국 미니애폴리스서 30대 여성, 이민단속요원 총격에 사망

▲ 미 미네소타주 ICE 요원 총격사건 현장의 폴리스라인과 차량

현지시간 7일 미국 미네소타주 미니애폴리스에서 이민세관단속국(ICE)의 불법 이민자 단속 작전 과정에서 30대 여성이 ICE 요원의 총격에 숨졌습니다.국토안보부 발표에 따르면 이날 미니애폴리스의 ICE 요원들이 표적 작전을 수행하던 중 37세 여성 한 명이 ICE 요원이 쏜 총에 맞아 숨졌습니다.나이를 제외한 숨진 여성의 신원은 아직 공개되지 않았습니다.국토안보부는 사건 발생 후 낸 성명에서 "ICE 요원이 표적 작전을 수행하던 중 폭도들이 요원들을 막기 시작했고, 이들 과격 폭도 중 한 명이 자신의 차량을 무기화해 요원들을 차로 쳐 살해하려 했다"라며 "이에 한 ICE 요원이 자신과 동료의 생명, 공공안전을 우려해 방어 사격을 가했다"라고 말했습니다.국토안보부는 사망 여성의 행위에 대해 "테러 행위"라고 규정했습니다.구체적인 사건 경위가 발표되지 않은 가운데 미니애폴리스 시장과 경찰은 사건 경위에 대해 연방당국 발표와 상반되는 설명을 내놨습니다.뉴욕타임스(NYT)에 따르면 제이컵 프레이 미니애폴리스 시장은 이날 회견에서 국토안보부의 설명에 대해 "헛소리"라고 비판한 뒤 "ICE 요원이 무모하게 무력을 사용해 인명 피해를 냈다"라고 주장했습니다.브라이언 오하라 미니애폴리스 경찰국장도 "해당 여성이 법 집행 요원의 조사 또는 활동의 표적이었다는 어떤 징후도 없다"며 해당 여성이 자신의 차량을 이용해 ICE 요원이 나타난 현장의 길을 막았던 것으로 보인다고 밝혔습니다.이번 사건은 이민 당국이 미네소타주에서 대규모 불법 이민자 단속 작전에 착수한 가운데 나왔습니다.앞서 ICE의 토드 라이언스 국장 직무대행은 전날 언론 인터뷰에서 미네소타주에서 ICE 역사상 가장 큰 규모의 단속 작전을 시작하겠다고 예고한 바 있습니다.앞서 미 언론들은 이민 당국이 요원 약 2천 명을 미니애폴리스 일대에 배치할 예정이라고 전했습니다.그에 앞서 도널드 트럼프 미 대통령도 "수십만 명의 소말리아 난민들이 한때 번영했던 미네소타주를 장악했다"며 강도 높은 이민자 단속 및 추방 방침을 시사한 바 있습니다.이에 대해 지난 대선에서 민주당 부통령 후보로 출마했던 팀 월즈 미네소타 주지사는 "미네소타를 상대로 한 전쟁"이라며 강하게 반발했습니다.총격 사망 경위가 구체적으로 확인되지 않은 가운데 이번 사건으로 인해 연방 당국의 인도주의적 고려 없는 실적지향적 고강도 이민 단속 작전을 비판하는 시위가 확산할 가능성도 제기됩니다.미니애폴리스는 경찰의 과도한 법 집행으로 목숨을 잃은 흑인 조지 플로이드의 사망 사건이 발생한 곳이기도 합니다.플로이드는 트럼프 행정부 1기 때인 지난 2020년 5월 미니애폴리스에서 위조지폐를 사용한 혐의로 체포되는 과정에서 경찰의 무릎에 목이 9분 30초가량 눌리면서 사망했습니다.이 사건을 계기로 미국 전역에서 경찰의 과잉 진압과 인종차별에 항의하는 '흑인 목숨은 소중하다'(Black Lives Matter·BLM) 시위가 벌어졌습니다.(사진=AP, 연합뉴스)