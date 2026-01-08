자녀교육 4천600만 원·결혼 1억 3천만 원…4050 "노후준비 안돼"

은퇴를 앞둔 40·50대 10명 중 6명은 노후 준비가 돼 있지 않다는 조사 결과가 나왔습니다.



은퇴 시 퇴직급여를 받지만 이 금액만으로는 자녀 교육과 결혼 자금을 충당하기엔 턱없이 부족한 것으로 나타났습니다.



어제(7일) 보험개발원이 보험 통계와 은퇴시장 설문조사, 여러 기관의 통계 등을 종합적으로 분석해 발간한 '은퇴시장 리포트'에 따르면 4050세대 대부분(90.5%)이 노후 준비 필요성을 느끼고 있다고 응답했지만, 노후 준비가 돼 있다는 응답자는 37.3%에 불과했습니다.



40·50대 현업 종사자들이 은퇴 때 받을 퇴직급여가 평균 약 1억 6천741만 원으로 추정됐습니다.



이들은 퇴직급여를 주로 노후 생활비 용도로 활용할 계획인 것으로 조사됐지만, 자녀 교육·결혼 등 비용 지출을 다 충당하기엔 어려울 것으로 예상됐습니다.



예상하는 자녀 교육비는 평균 4천629만 원, 자녀 결혼비용은 평균 1억 3천626만 원으로 나타났습니다.



4050세대의 주된 노후 준비 방법으로 공적연금이 69.5%로 가장 높게 나타나지만, 개인연금은 6.8%로 낮은 편이었습니다.



국민연금 통계를 분석한 결과(2024년 기준 국민연금(노령연금) 수급자의 소득대체율(월 평균 소득 대비 월 연금 수령액)은 22%로 추정됐습니다.



보험개발원은 개인연금 가입 유인을 확대해야 한다고 제언했습니다.



설문조사 결과, 30~50대 현업종사자의 절반 이상(54.9%)이 세액공제 한도금액이 높아지길 희망하고 있으며, 희망하는 한도금액은 평균 1천258만 원으로 현행(600만 원) 대비 2배 수준으로 나타났습니다.



보험개발원은 "연금저축에 대한 세제 혜택이 소득공제에서 세액공제로 변경된 2014년 이후 보험사가 판매하는 연금저축(세제적격) 시장 규모가 지속적으로 감소하고 있다"고 설명했습니다.



실제 보험사 연금저축 수입보험료는 2014년 8조 8천억 원에서 2024년 4조 5천억 원 수준으로 급감했습니다.