[날씨] 다시 찾아온 강추위…서울 체감온도 -12도

<앵커>



서울을 비롯해 전국 곳곳에 다시 강추위가 찾아왔습니다. 기상센터 연결해 자세히 알아보겠습니다.



박세림 캐스터 전해주시죠.



<기상캐스터>



북서쪽에서 찬 공기가 내려오면서 오늘(8일) 아침은 보온에 신경 써주셔야겠습니다.



어제보다 기온이 5도에서 크게는 10도가량 떨어지면서 서울을 비롯해 중부와 경북 지역에 한파주의보가 발효 중인 가운데 현재 대관령이 영하 13.4도 제천과 봉화가 영하 11도까지 떨어져 있고요.



서울도 영하 7.3도에 찬 바람이 다소 불면서 체감온도는 영하 12도에 달하고 있습니다.



자세한 지역별 현재 기온 보시면 춘천이 영하 10.4도, 대전 영하 6.9도까지 떨어져 있고요.



낮 기온 서울, 춘천 영하 1도, 대전과 대구가 2도에 그치겠습니다.



동쪽 지역의 건조 특보는 계속해서 유지 중입니다.



불조심해주셔야겠습니다.



오늘 전국이 대체로 맑겠고 대기 질도 깨끗하겠습니다.



한편 제주는 오후까지 비나 눈이 더 이어지겠습니다.



추위는 내일 낮 잠시 누그러지겠는데요.



주말에 전국에 비나 눈이 내린 뒤 일요일 다시 추위가 매서워지겠습니다.



(박세림 기상캐스터)