2080 치약에 금지 성분이…애경 "6종 전량 회수"

<앵커>



애경산업이 판매하는 2080 치약 6가지 종류에 식약처가 금지한 성분이 들어간 사실이 확인됐습니다. 애경산업은 회수 조치에 나섰지만 소비자 불안은 계속되고 있습니다.



백운 기자입니다.



<기자>



애경산업이 '2080'이라는 이름으로 판매 중인 치약 가운데 회수 대상이 된 것은 6종류입니다.



2080 베이직 치약 등으로 모두 중국업체가 제조하고 애경산업이 수입해 파는 제품들입니다.



제품 뒷면에 제조업자 DOMY, 제조국 메이드 인 차이나라고 쓰여 있습니다.



이들 제품에는 트리클로산이라는 보존제가 들어간 것으로 파악됐습니다.



항균 작용을 하지만 내분비계 교란이나 간 섬유화 가능성이 있어 식품의약품안전처가 지난 2016년 구강용품에는 사용을 금지했습니다.



[애경산업 관계자 : 중국에서 저희가 제조했던 제품 중에 그 물질이 있는 걸 자체검사 중에 발견을 해서 즉시 판매를 중지했던 상황으로….]



애경산업은 해당 제품을 구매한 소비자는 구매일자나 사용 여부 등과 관계없이 전담 고객센터와 홈페이지를 통해 전액 환불받을 수 있다고 밝혔습니다.



다만, 회수 대상 제품의 유통 규모와 트리클로산의 유입 경위는 아직 파악 중인 상황입니다.



애경산업은 회수 대상 외에 다른 치약들은 국내에서 생산되고 있고 품질이나 성분에 문제가 없다고 해명했습니다.



하지만 소비자들은 불안감을 감추지 못했습니다.



[오혜영/서울 양천구 : 치약은 진짜 매일 사용하는 거라, 그리고 입속에 직접 닿는 제품이라서 그런 성분이 있다는 게 소비자 입장에서 좀 불안하고….]



애경산업은 1천300여 명의 사망자를 낸 가습기 살균제 판매업체 중 한 곳이어서 소비자 불신은 더 짙어질 것으로 보입니다.



(영상취재 : 배문산, 영상편집 : 최혜란, 디자인 : 장예은, VJ : 정한욱)