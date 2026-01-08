[단독] 회의 시간에 '카드 결제'…입건도 안하고 종결

<앵커>



김병기 의원 부인이 동작구 의회의 법인카드를 썼다는 의혹과 관련한 신고서를 저희가 입수했습니다. 카드 주인인 구의회 부의장이 의회에서 회의를 하고 있었던 시간에 누군가 식당에서 결제한 내역들이 있었는데, 당시 경찰은 이것을 알고도 입건도 하지 않았습니다.



김민준 기자가 취재했습니다.



<기자>



재작년 3월, 국민권익위원회에 접수된 부패행위 신고서입니다.



김병기 의원 부인 이 모 씨가 조진희 당시 동작구의회 부의장의 법인카드를 사용해 업무추진비를 유용했다는 의혹과 관련한 구체적인 정황들이 담겨 있습니다.



신고서는 특히 2022년 9월 20일 조 부의장 법인카드로 결제된 내역 2건에 주목했습니다.



우선 오전 11시 51분, '업무추진관계자와 간담회' 명목으로 한 백반집에서 14만 원이 결제됐습니다.



신고서는 결제가 이뤄진 시각에 조 부의장이 구의회 행정재무위원회 회의에 참석 중이었다며 회의록을 근거로 들었습니다.



회의록에 따르면 10시 1분에 개회한 회의는 10시 50분에 중지됐다가 11시 11분에 속개돼 12시 23분까지 이어졌는데 조 부의장 발언 기록은 회의 내내 등장합니다.



구의회로부터 걸어서 2분 정도 걸리는 거리지만, 다른 사람이 카드를 사용한 게 아니면 설명되지 않는 대목입니다.



두 번째 결제는 같은 날 저녁 6시 38분에 지금은 다른 식당으로 업종이 바뀐 낙지 전문점에서 이뤄졌습니다.



하지만 정확히 같은 시간인 6시 38분까지 오후 회의가 이어졌고, 조 부의장은 회의가 끝날 때까지 발언을 계속한 것으로 기록돼 있습니다.



신고서에는 재작년 3월 업무추진비 유용을 암시하는 다른 구의원들의 통화 내용도 담겨 있습니다.



[다른 구의원 통화 (24년 3월) : (옛날에 조진희가 지 입으로 이야기한 게 있었어. 응, 식당에서.) 김병기한테 카드 줬다고, 마누라한테.]



권익위는 신고서를 검토한 뒤 재작년 6월 경찰에 수사를 의뢰했지만, 서울 동작경찰서는 입건조차 하지 않고 종결해 부실 수사 의혹이 커지고 있습니다.



김병기 의원 측은 관련 의혹이 사실무근이라는 입장이고, SBS는 해명을 듣기 위해 조진희 전 부의장에게 수차례 연락했지만 답하지 않았습니다.



(영상취재 : 강시우, 영상편집 : 김진원)