미 국무 "제재로 수출 막힌 베네수 원유 미국이 인수해 판매"

▲ 루비오 미 국무장관

마코 루비오 미국 국무부 장관은 현지시간 7일 트럼프 행정부가 미국의 제재 때문에 합법적인 수출이 막힌 베네수엘라의 원유를 시장에 대신 팔고, 그 수익을 베네수엘라 안정화에 사용할 계획이라고 밝혔습니다.루비오 장관은 이날 워싱턴 DC 연방 의회 의사당에서 의원들에게 현안 브리핑을 하기 앞서 기자들과 만나 트럼프 행정부가 베네수엘라 정부와 이 같은 합의를 했다고 설명했습니다.루비오 장관은 베네수엘라가 미국의 수출 봉쇄와 제재 때문에 원유를 수출하지 못하고 쌓아두고 있다면서 이 가운데 미국이 3천만에서 5천만 배럴을 인수해 "베네수엘라가 제재 때문에 받아온 할인가가 아니라 시장에서 시가로 팔 것"이라고 말했습니다.그러면서 원유 판매 수익과 배분을 트럼프 행정부가 통제해서 수익이 베네수엘라 정권이 아닌 국민을 위해 사용되도록 하겠다고 밝혔습니다.루비오 장관은 베네수엘라의 원유 수출에 대한 이런 통제가 미국이 베네수엘라를 바꾸기 위해 베네수엘라 정부를 상대로 사용할 수 있는 "가장 강력한 지렛대"라고 말했습니다.루비오 장관은 행정부의 대베네수엘라 정책을 안정화, 회복, 전환 3단계로 설명했습니다.회복 단계에서는 미국과 서방 기업들이 베네수엘라 시장에서 공평하게 사업할 수 있게 하는 게 목적입니다.야권 인사 사면과 석방, 귀국 등 화해 절차도 시작됩니다.루비오 장관은 미국이 체포한 니콜라스 마두로 대통령 측 인사들이 이끄는 현 베네수엘라 정부를 "임시 정부당국"으로 칭하고서는 전환기가 시작되면 "궁극적으로 나라를 변혁하는 것은 베네수엘라 국민에 달려 있다"고 말했습니다.캐롤라인 레빗 백악관 대변인도 이날 브리핑에서 행정부가 베네수엘라 임시 정부당국과 긴밀히 소통하고 있다면서 "그들의 결정은 계속해서 미국의 지시에 따라 이뤄질 것"이라고 밝혔습니다.레빗 대변인은 베네수엘라가 넘기기로 합의한 원유가 곧 미국에 도착하기 시작할 것이며 미국 정부가 이미 베네수엘라 원유를 국제시장에 내놓기 시작했다고 말했습니다.또 수익금 배분의 합법성을 보장하기 위해 수익금은 국제적으로 인정하는 은행에서 미국 정부가 통제하는 계좌로 결제하게 된다고 설명했습니다.전날 트럼프 대통령은 소셜미디어 트루스소셜을 통해 "베네수엘라 과도 정부가 제재 대상이었던 고품질 원유 3천만∼5천만 배럴을 미국에 인도할 것"이라고 말했습니다.트럼프 대통령은 이어 "이 원유는 시장 가격으로 판매될 것이며, 판매 대금은 미국 대통령인 나의 통제하에 둬서 베네수엘라 국민과 미국 국민 모두에게 도움이 되도록 사용될 것"이라고 부연했습니다.