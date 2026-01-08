미 국무 "내주 덴마크와 그린란드 논의…군사 옵션 모든 현안에 유효"

▲ 마코 루비오 미국 국무부 장관

마코 루비오 미국 국무부 장관은 현지시간 7일 도널드 트럼프 대통령이 눈독을 들이는 덴마크 자치령 그린란드와 관련해 덴마크와 논의할 계획이라고 밝혔습니다.루비오 장관은 이날 의회에서 기자들을 만나 그린란드 상황과 관련해 왜 덴마크 요청대로 대화에 나서지 않느냐는 질문에 "난 다음 주에 그들과 만날 것"이라고 답했습니다.루비오 장관은 미국이 그린란드를 구매하려고 하냐는 질문에 "그건 애초부터 늘 트럼프 대통령의 의도였다"면서 트럼프 대통령이 첫 임기 때도 그렇게 말했으며 새로운 입장이 아니라고 설명했습니다.그는 트럼프 행정부가 국가 안보 차원에서 그린란드를 확보하려고 하고 있으며 이를 위한 군사적 수단도 배제하지 않고 있다는 입장을 재확인했습니다.루비오 장관은 "난 대통령이 항상 선택지를 보유하고 있다고 항상 말해왔다"고 밝혔습니다.다만 그는 "난 그린란드에 관해 이야기하는 게 아니라 단지 전 세계에 대해 그렇다는 것이다. 만약 대통령이 미국의 국가 안보에 대한 위협을 식별한다면 모든 대통령은 군사적 수단으로 대응할 선택지를 보유하고 있다"고 부연했습니다.이어 "우리는 항상 군사가 아닌 다른 방식으로 해결하기를 선호한다"면서 베네수엘라에서도 다른 방식을 시도했지만 실패해서 군사적 방식을 활용했다고 말했습니다.앞서 캐롤라인 레빗 백악관 대변인은 전날 언론에 제공한 성명에서 덴마크와 관련해 "대통령과 그의 팀은 이 중요한 외교정책 목표를 달성하기 위해 여러 선택지를 논의하고 있으며 당연히 미군 활용은 항상 군 통수권자가 사용할 수 있는 선택지"라고 밝혔습니다.(사진=AP, 연합뉴스)