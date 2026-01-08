트럼프 "나토가 우리 돕지 않더라도 우린 항상 나토 도울 것"

▲ 마르크 뤼터 나토 사무총장과 회담하는 도널드 트럼프 미국 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령은 현지시간 7일 미국과 유럽의 서방 군사동맹인 북대서양조약기구(NATO·나토)에 대해 "나토가 우리를 돕지 않더라도 우리는 항상 나토를 도울 것"이라고 밝혔습니다.트럼프 대통령은 이날 자신의 소셜미디어 트루스소셜에 "미국이 없는 나토를 러시아와 중국은 전혀 두려워하지 않는다"며 이같이 적었습니다.이어 "중국과 러시아가 두려워하고 존중하는 유일한 국가는 DJT('도널드 J 트럼프'의 약칭)가 재건한 미국"이라고 강조했습니다.트럼프 대통령은 또 "나는 우리가 진정 그들을 필요로 할 때 나토가 우리를 도와줄지 의문"이라며 "내가 집권 1기에 우리 군대를 재건하고 지금도 계속하고 있는 건 모두에게 행운"이라고 했습니다.트럼프 대통령은 자신의 요구대로 나토 회원국이 국방비를 국내총생산의 5%까지 인상하기로 한 것을 거론, "모두가 불가능하다고 말했지만 가능했다. 무엇보다 그들은 모두 내 친구들이기 때문"이라고 말했습니다.그는 "내 개입이 없었다면 러시아는 지금 당장 우크라이나 전역을 점령했을 것"이라며 "나는 혼자서 8개의 전쟁을 종식시켰다. 그런데도 나토 회원국인 노르웨이는 어리석게도 나에게 노벨평화상을 주지 않았다"고 주장했습니다.최근 그린란드에 대한 트럼프 대통령과 측근들의 발언에 덴마크를 포함한 나토의 유럽 회원국들이 분노하고 있고, 미국 국내 일각에서도 '선을 넘었다'는 평가가 나오자 트럼프 대통령이 자신은 나토를 무시하는 입장이 아님을 표명한 것이란 해석이 나옵니다.(사진=게티이미지)