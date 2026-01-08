"계엄은 잘못된 수단" 사과…'윤 절연'은 언급 없어

<앵커>



국민의힘 장동혁 대표가 계엄은 잘못된 수단이었다며 대국민 사과를 했습니다. 계엄의 원인은 민주당의 의회 폭거 때문이라는 기존 입장에서는 상당히 달라진 것인데, 윤석열 전 대통령과의 절연은 따로 언급하지 않았습니다.



보도에 정윤식 기자입니다.



<기자>



'이기는 변화'를 구호로 내걸고 기자회견에 나선 국민의힘 장동혁 대표.



'12·3 계엄'에 대해 이렇게 사과했습니다.



[장동혁/국민의힘 대표 : 2024년 12월 3일 선포된 비상계엄은 상황에 맞지 않는 잘못된 수단이었습니다. 책임을 무겁게 통감하고, 이 점, 국민 여러분께 깊이 사과드립니다.]



장 대표는 계엄 1년이던 지난해 12월 3일에는 "의회 폭거에 맞서기 위한 계엄이었다"며 계엄을 민주당 탓으로 돌리는 주장을 폈습니다.



하지만 이번에는 '국민의힘이 부족했다'거나 '국민의힘 안에서 잘못과 책임을 찾겠다'며 달라진 메시지를 냈습니다.



새해 첫날 국민의힘 소속 오세훈 서울시장이 '계엄으로부터 절연'을 요구하며 장 대표를 면전 비판하는 등 지방 선거를 앞두고 쇄신 요구가 분출되고 있지만, 장 대표는 '윤석열 전 대통령과 절연'에 대해서는 직접적으로 언급하지 않았습니다.



[장동혁/국민의힘 대표 : 과거의 일들은 사법부의 공정한 판단과 역사의 평가에 맡겨놓고, 계엄과 탄핵의 강을 건너 미래로 나아가겠습니다.]



장 대표는 당 쇄신 차원에서 당명 개정도 추진하겠다고 공언했습니다.



국민의힘 안에서는 대체로 환영하는 분위기지만 미흡한 사과라는 지적도 나왔습니다.



민주당은 국민의힘의 윤리위 구성 등을 꼬집으며 장 대표의 발표는 "철 지난 사과이자 지지율 구걸 쇼"라고 비난했습니다.



[박수현/민주당 수석대변인 : 김건희를 옹호해 왔던 그런 인사를 가장 중요한 당의 윤리위원장에 임명을 하는 행동과 비상 계엄에 대해서 철 지난 사과를 하는 말과 어떤 일치감이 있는지….]



때문에 장 대표의 기대처럼 국민의힘이 계엄과 탄핵의 강을 제대로 건널 수 있을지 더 지켜봐야 한다는 지적도 나옵니다.



(영상취재 : 신동환·이승환, 영상편집 : 위원양)