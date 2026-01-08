거세지는 중국의 일본 때리기…"극히 유감" 반발

<앵커>



일본에 대한 중국의 압박이 연일 거세지고 있습니다. 희토류를 포함한 주요 물자의 일본 수출을 금지한 데 이어서 이번에는 일본 제품에 대한 반덤핑 조사에 나섰습니다.



중국 상무부는 어제(7일) 오후 일본산 화학물질 디클로로실란에 대한 반덤핑 조사에 착수했다고 밝혔습니다.



반도체 공정에 필요한 물질로 조사 결과에 따라 반덤핑 과세와 수입 중단까지 이어질 수 있습니다.



희토류를 포함한 군사 목적 이중용도 물자의 일본 수출을 전면 금지한 데 이어 하루 만에 압박 수위를 또 높인 것입니다.



중국 외교부는 일본이 중국 내정에 간섭했고, 무력 위협까지 가했다면서 연이은 조치의 배경이 '선을 넘은 일본' 때리기라는 점을 숨기지 않았습니다.



[마오닝/중국 외교부 대변인 : 국가 안보와 이익을 보호하고 핵확산 방지 등 국제적 의무를 이행하기 위해 법률과 규정에 따라 조치해 왔으며, 이는 전적으로 합법적이고 합리적이며 적법한 절차입니다.]



중국군도 희토류와 특수 금속합금 등 민간과 군사부문에 사용할 수 있는 800여 개 이중용도 물자 수출 금지가 일본의 군비증강을 억제하기 위한 것이라고 밝혔습니다.



일본은 자국만을 겨냥한 이번 조치는 국제관례에도 맞지 않는다며 반발했습니다.



[기하라 미노루/일본 관방장관 : 결코 용인할 수 없고 극히 유감스럽습니다. 강하게 항의하고 조치의 철회를 요구했습니다.]



지난 2010년 센카쿠 열도 분쟁 당시에도 중국이 수출을 중단한 경험 때문에 희토류 중국 의존도를 85%에서 58%까지 낮췄지만 여전히 높은 수준입니다.



일본 노무라종합연구소는 희토류 수출 규제가 3달만 이어져도 6천600억 엔, 우리 돈 6조 원대의 경제 손실이 예상된다는 분석을 내놨습니다.



