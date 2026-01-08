뉴스
거세지는 중국의 일본 때리기…"극히 유감" 반발

한상우 기자
<앵커>

일본에 대한 중국의 압박이 연일 거세지고 있습니다. 희토류를 포함한 주요 물자의 일본 수출을 금지한 데 이어서 이번에는 일본 제품에 대한 반덤핑 조사에 나섰습니다.

베이징에서 한상우 특파원입니다.

<기자>

중국 상무부는 어제(7일) 오후 일본산 화학물질 디클로로실란에 대한 반덤핑 조사에 착수했다고 밝혔습니다.

반도체 공정에 필요한 물질로 조사 결과에 따라 반덤핑 과세와 수입 중단까지 이어질 수 있습니다.

희토류를 포함한 군사 목적 이중용도 물자의 일본 수출을 전면 금지한 데 이어 하루 만에 압박 수위를 또 높인 것입니다.

중국 외교부는 일본이 중국 내정에 간섭했고, 무력 위협까지 가했다면서 연이은 조치의 배경이 '선을 넘은 일본' 때리기라는 점을 숨기지 않았습니다.

[마오닝/중국 외교부 대변인 : 국가 안보와 이익을 보호하고 핵확산 방지 등 국제적 의무를 이행하기 위해 법률과 규정에 따라 조치해 왔으며, 이는 전적으로 합법적이고 합리적이며 적법한 절차입니다.]

중국군도 희토류와 특수 금속합금 등 민간과 군사부문에 사용할 수 있는 800여 개 이중용도 물자 수출 금지가 일본의 군비증강을 억제하기 위한 것이라고 밝혔습니다.

일본은 자국만을 겨냥한 이번 조치는 국제관례에도 맞지 않는다며 반발했습니다.

[기하라 미노루/일본 관방장관 : 결코 용인할 수 없고 극히 유감스럽습니다. 강하게 항의하고 조치의 철회를 요구했습니다.]

지난 2010년 센카쿠 열도 분쟁 당시에도 중국이 수출을 중단한 경험 때문에 희토류 중국 의존도를 85%에서 58%까지 낮췄지만 여전히 높은 수준입니다.

일본 노무라종합연구소는 희토류 수출 규제가 3달만 이어져도 6천600억 엔, 우리 돈 6조 원대의 경제 손실이 예상된다는 분석을 내놨습니다.

한상우 기자
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

