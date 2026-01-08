"한반도 중재 역할 요청"…"인내심 가질 필요"

<앵커>



중국을 국빈 방문한 이재명 대통령이 귀국에 앞서 순방기자들과 간담회를 했습니다. 한반도 문제와 관련해 이 대통령이 시진핑 국가주석에게 평화의 중재자 역할을 요청했고, 이에 대해 시 주석이 인내심을 가질 필요가 있다는 답을 했다고 이 대통령이 전했습니다.



박예린 기자가 보도합니다.



<기자>



순방 기자간담회를 가진 이재명 대통령은 지난 5일 한중정상회담에서 우리는 북한과의 모든 통로가 막혀 있다면서 중국의 중재 역할을 요청했다고 밝혔습니다.



[이재명 대통령 : 우리는 노력하지만 지금 현재는 완전히 차단된 상태라서 (중국이) 평화의 중재자 역할을 좀 해주면 좋겠다, 이렇게 얘기했습니다.]



이에 대한 시진핑 중국 국가주석의 답변도 직접 소개했습니다.



[이재명 대통령 : 시 주석께선 지금까지 노력을 평가하고, 인내심을 가질 필요가 있다고 얘기했습니다.]



이 대통령은 현재 남북관계에 대해 신뢰가 완전 '제로'일뿐 아니라 적대감만 있다면서 중국에 역할을 요청한 배경을 이렇게 설명했습니다.



[이재명 대통령 : 우리가 꽤 오랜 시간 동안에 북한에 대해서 군사적 공격행위를 했지 않습니까, 사실. 북한에서는 엄청 불안했을 것입니다.]



이에 대해 청와대 핵심관계자는 "윤석열 정부 당시 북한에 무인기를 보낸 상황 등을 뜻한 것"이라고 부연했습니다.



북핵 문제에 대해서는 한반도가 장기적으로 비핵화돼야 하지만, 단기적으로는 현재 상태에서 추가 핵 생산을 중단하고 보상이나 대가를 지급하는 것으로 타협할 수도 있다고 언급했습니다.



이 대통령은 서해 한중 잠정조치 수역 안의 중국 구조물과 관련해서는 중국 측이 일부 시설을 철거하기로 했다면서 수역 내 한중 경계 획정을 위한 실무협의가 있을거라고 밝혔습니다.



중국의 한국 콘텐츠 금지령, 이른바 '한한령'에 대해서는 중국 측이 잘 해결될거라는 명확한 의사표명을 했다고 설명했습니다.



