U-23 대표팀, 아시안컵서 이란과 무승부…강상윤 부상

▲ 이란과 경기에서 슈팅하는 김태원(왼쪽)

6년 만의 아시아 정상 탈환에 나선 23세 이하(U-23) 축구대표팀이 2026년 한국 축구의 첫 공식 경기에서 이란과 승부를 가리지 못했습니다.이민성 감독이 이끄는 U-23 대표팀은 오늘밤(7일, 한국시간) 사우디아라비아 리야드의 알샤바브 클럽 스타디움에서 열린 2026 AFC U-23 아시안컵 조별리그 C조 1차전에서 이란과 0-0으로 비겼습니다.한국은 오는 10일 밤 8시 30분 같은 장소에서 레바논과 2차전을 치릅니다.이어 오는 13일 밤 8시 30분 리야드의 프린스 파이살 빈 파흐드 스타디움에서 우즈베키스탄과 조별리그 마지막 경기를 벌입니다.16개국이 출전한 이번 대회에선 4개 팀씩 4개 조로 나눠 조별리그를 치른 뒤 각 조 1·2위 팀이 8강 토너먼트에 올라 우승 경쟁을 이어갑니다.한국은 2020년 태국 대회 이후 6년 만이자 두 번째 우승에 도전합니다.2022년 우즈베키스탄, 2024년 카타르 대회에서는 8강에서 탈락했습니다.오늘 무승부로 한국의 이란 U-23 대표팀 상대 전적은 6승 2무 2패가 됐습니다.이민성 감독은 이란에 4-4-2 포메이션으로 맞섰습니다.지난달 28일 포르티모넨스(포르투갈)에서 일본 J2리그 카탈레 도야마로 이적한 김태원이 강상윤(전북 현대)과 최전방 투톱으로 나섰고, 좌우 측면에는 김도현(강원FC)과 김용학(포항 스틸러스)이 배치됐다.중원에서는 김동진(포항)과 이찬욱(김천상무)이 호흡을 맞췄습니다.수비진은 배현서(경남FC)-신민하(강원)-이현용(수원FC)-강민준(포항)으로 꾸렸고, 홍성민(포항)이 골키퍼 장갑을 꼈습니다.한국은 전반에 유효슈팅 하나 기록하지 못할 정도로 답답한 흐름을 보였습니다.슈팅조차도 추가시간 김동진의 프리킥 때 골문을 크게 벗어난 이찬욱의 헤딩슛이 유일했습니다.전방 압박으로 몇 차례 상대 공을 가로채 찬스를 잡았으나 이를 제대로 살리지 못했습니다.전반 19분 배현서가 상대 페널티지역 왼쪽으로 파고 들어가 내준 컷백을 김태원이 페널티박스 안에서 감각적으로 돌려놓고 오른발 슛으로 골망을 흔들기는 했습니다.하지만 앞서 배현서가 패스를 이어받는 과정에서 오프사이드에 걸려 득점은 무효가 됐습니다.한국은 전반 중반 핵심 전력인 강상윤의 부상이라는 악재까지 만났습니다.강상윤이 오른발을 쭉 뻗어 상대 공을 걷어낸 직후 그라운드에 주저앉자 의무진이 들어가 상태를 확인했습니다.결국 강상윤은 들것에 실려 나갔고, 정승배(수원FC)가 급하게 준비하고서 전반 28분 교체로 투입됐습니다.이후 중계화면에 강상윤이 왼 무릎에 보호대를 하고 목발을 사용하는 모습이 잡혀 이후 경기 출전도 어려운 것 아니냐는 우려를 낳고 있습니다.이란도 슈팅은 세 차례 기록했으나 유효슈팅은 하나도 없어 전반은 0-0으로 마무리됐습니다.한국은 후반 시작하면서 김용학 대신 강성진(수원 삼성)을 내보냈습니다.후반 6분 김도현의 코너킥에 이은 이찬욱이 헤딩슛이 다시 골문 밖으로 향했으나 조금씩 공격이 살아났습니다.후반 14분에는 페널티아크 왼쪽에서 김도현이 상대 밀집 수비 사이로 오른발 슈팅을 시도했으나 골대 오른쪽으로 살짝 빗나갔습니다.이란도 후반 25분 메흐디 마흐다비의 크로스에 이은 레자 간디푸르의 날카로운 헤딩슛이 골대를 벗어나 한국이 가슴을 쓸어내리게 했습니다.이 감독은 후반 28분 김도현과 이찬욱을 빼고 정지훈(광주FC)과 김한서(용인FC)를 들여보내 이란을 압박했으나 끝내 상대 골문은 열리지 않았습니다.추가시간이 흐르던 후반 54분 모하메드 아스카리의 왼발 중거리 슛을 골키퍼 홍성민의 막아낸 뒤 한국의 반격에서 정재상(대구FC)의 오른발슛에 이어 강성진의 결정적인 왼발슛마저 상대 골키퍼에게 막히면서 결국 양 팀은 승점 1씩 나눠 가진 데 만족해야 했습니다.한국은 앞서 후반 35분 김태원마저 부상으로 들것에 실려 나가 정재상을 투입하는 등 다음 경기 운영에도 차질을 빚게 됐습니다.한편, 디펜딩 챔피언인 B조의 일본은 시리아를 5-0으로 대파하고 대회 2연패를 향한 시동을 걸었습니다.(사진=대한축구협회 제공, 연합뉴스)