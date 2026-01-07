'타마요 31점' LG 선두 질주…삼성 8연패

▲ LG 칼 타마요

프로농구 창원 LG가 31점을 몰아친 칼 타마요의 맹활약을 앞세워 서울 삼성을 8연패에 몰아넣고 선두 자리를 굳게 지켰습니다.LG는 오늘(7일) 창원체육관에서 열린 2025-2026 LG전자 프로농구 정규리그 홈 경기에서 삼성을 83-70로 격파했습니다.21승(8패)을 쌓은 LG는 2위 안양 정관장과의 격차를 2경기로 벌리며 추격권에서 한 발 더 달아났습니다.반면 삼성은 지난달 20일 SK전 1점 차 패배를 시작으로 8연패의 수렁에 빠졌습니다.시즌 20패(9승)째를 기록한 삼성은 대구 한국가스공사와 함께 공동 최하위로 밀려났습니다.양준석의 연속 외곽포로 포문을 연 LG는 타마요까지 3점 슛 두 방을 보태며 초반 주도권을 잡았습니다.1쿼터를 18-26으로 뒤진 삼성은 2쿼터 들어 케렘 칸터가 12점을 몰아치며 추격의 고삐를 당겼습니다.삼성은 칸터의 연속 득점에 힘입어 38-37로 전세를 뒤집은 뒤 박승재의 골 밑 득점까지 더해 기세를 올렸으나, LG 타마요가 곧바로 외곽포로 응수하며 맞불을 놨습니다.재역전에 성공하며 전반을 51-42로 마친 LG는 3쿼터에서도 안정적인 경기 운영으로 점수 차를 유지했고, 65-51로 14점 차 앞선 채 마지막 쿼터에 접어들었습니다.4쿼터에도 반전은 없었습니다.아셈 마레이는 쿼터 초반 저스틴 구탕의 실책을 놓치지 않고 가로채 골 밑 득점으로 연결한 데 이어, 양준석의 외곽포까지 어시스트하며 LG가 74-58로 격차를 벌리도록 했습니다.기세를 올린 LG는 경기 종료 2분 39초 전 정인덕의 3점포까지 터지며 83-62, 21점 차까지 달아나 사실상 승부에 쐐기를 박았습니다.타마요는 31점을 몰아치고 리바운드 5개를 잡아내 승리의 선봉에 섰습니다.마레이도 13점 16리바운드 4어시스트로 펄펄 날았고, 양준석은 15점을 보탰습니다.삼성에서는 케렘 칸터가 팀의 전체 70득점 중 40점을 책임지며 '원맨쇼'를 펼쳤습니다.리바운드도 13개를 잡아내 더블더블을 달성했으나, 팀 패배에 웃지 못했습니다.(사진=KBL 제공, 연합뉴스)