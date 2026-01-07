5일 쉰 도로공사, 2위 현대건설 완파하고 선두 수성

▲ 7일 오후 경북 김천실내체육관에서 열린 여자 프로배구 현대건설 힐스테이트 와 한국도로공사 하이패스의 경기. 한국도로공사 모마가 공격을 시도하고 있다.

프로배구 여자부 한국도로공사가 2위 현대건설을 완파하고 1위 자리를 지켰습니다.도로공사는 오늘(7일) 경북 김천 체육관에서 열린 프로배구 진에어 2025-2026 V리그 여자부 홈 경기에서 외국인 선수 레티치아 모마 바소코(등록명 모마)의 맹활약을 앞세워 현대건설을 세트 점수 3-0(25-22 25-20 25-20)으로 눌렀습니다.선두 자리를 뺏길 뻔했던 도로공사는 16승 4패 승점 43을 마크, 2위 현대건설(13승 8패 승점 38)과 격차를 승점 5로 벌렸습니다.도로공사의 분위기는 썩 좋지 않았습니다.주전 선수들의 체력 문제로 지난 1일 최하위 정관장과 경기에서 충격적인 0-3 패배를 당했습니다.당시 도로공사는 조직력이 무너지면서 최악의 경기력을 보였습니다.그러나 도로공사는 정관장전 이후 5일 동안 휴식을 취하며 체력을 보충했고, 완충한 에너지를 이날 쏟아부었습니다.두 팀의 경기는 '미리 보는 챔피언전'이라고 부르기 어려울 정도로 일방적이었습니다.특히 모마의 파괴력이 대단했습니다.모마는 1세트 팀이 올린 21점 중 13점을 도맡으며 공격을 지휘했습니다.그는 후위 공격으로만 5득점 하는 등 전·후위를 가리지 않고 펄펄 날았습니다.2세트 분위기도 비슷했습니다.모마는 2세트 공격 성공률 73.33%를 찍었습니다.반면 현대건설의 장신 외국인 선수 카리 가이스버거(등록명 카리)의 2세트 공격 성공률은 27.27%에 그치며 대조를 이뤘습니다.1, 2세트를 손쉽게 잡은 도로공사는 3세트에서 경기를 끝냈습니다.세트 초반 정확한 공격으로 점수를 차곡차곡 쌓았고, 7-5에서 4연속 득점하며 크게 리드했습니다.그러나 도로공사는 15-9에서 연속 4점을 내주며 두 점 차 추격을 허용했고, 세트 막판 21-20 한 점 차로 쫓겼습니다.해결사는 모마였습니다.그는 22-20에서 대포알 서브를 넣어 공격권을 가져왔고, 이후 이지윤이 침착한 오픈 공격으로 득점했습니다.모마는 23-20에서 다시 정확하고 강한 서브를 때렸습니다.이윤정의 유효 블로킹으로 공격권을 잡은 뒤 강소휘가 오픈 공격으로 마무리했습니다.24-20에선 모마가 직접 경기를 끝냈습니다.후위에서 날아올라 경기에 마침표를 찍는 강스파이크를 날렸습니다.모마는 이날 양 팀 최다 득점인 33점을 기록했습니다.현대건설 베테랑 미들블로커 양효진은 역대 최초 1천700블로킹 대기록을 썼으나 팀 패배로 웃지 못했습니다.대전 충무체육관에서 열린 남자부 경기에선 방문 팀 KB손해보험이 삼성화재를 세트 점수 3-1(23-25 25-17 25-21 26-24)로 꺾었습니다.지난달 30일 레오나르도 카르발류 감독 사퇴 이후 2연패를 기록한 KB손해보험은 하현용 감독대행 체제에서 첫 승을 거뒀습니다.아울러 11승 10패 승점 34를 기록하면서 한국전력(12승 8패 승점 33)을 끌어내리고 3위 자리를 되찾았습니다.고준용 감독대행 체제의 최하위 삼성화재는 올 시즌 첫 3연승에 도전했으나 고배를 마셨습니다.KB손해보험은 4세트에서 21-23으로 밀리며 5세트 경기를 치르는 듯했으나 안드레스 비예나(등록명 비예나)의 공격을 앞세워 동점을 만들었습니다.24-24에선 비예나가 천금 같은 서브 에이스를 기록했고, 25-24에서 임성진이 미힐 아히(등록명 아히)의 공격을 블로킹 처리하면서 경기를 끝냈습니다.비예나는 29득점, 나경복은 17득점으로 활약했습니다.(사진=연합뉴스)