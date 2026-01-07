뉴스
레오14세 교황, 즉위 후 첫 추기경 회의

장훈경 기자
작성 2026.01.07
▲ 레오 14세 교황

교황청은 전 세계 추기경들이 참석하는 추기경 회의를 현지시간 7일 개최한다고 밝혔습니다.

추기경은 가톨릭 교계에서 교황 다음으로 서열이 높은 성직자입니다.

AFP 통신 등에 따르면 이번 행사는 레오 14세 교황이 작년 즉위한 뒤 처음 주재하는 임시 회의로 8일까지 열립니다.

통상 정기 추기경 회의는 새 추기경을 임명할 때 열리며 교회의 중요한 사안을 논의할 때 임시회의가 소집됩니다.

이번 회의에는 전 세계 추기경 245명이 초청됐습니다.

교황청은 이날 성명에서 "보편 교회의 운영이라는 중대한 책임을 수행하는데 지지와 조언을 제공할 것"이라고 밝혔습니다.

회의의 공식 의제는 공개되지 않았습니다.

희년을 마무리한 뒤 교황이 주재하는 첫 회의라는 점에서 지금까지 뚜렷하게 드러나지 않았던 교황의 관심사가 논의될 수 있다는 분석이 나옵니다.

교황은 취임 이후 주로 순례단을 만나거나 희년을 맞아 미사를 집전하는 데 일정을 할애했습니다.

레오 14세 교황이 앞으로 추기경 회의를 주로 활용해 교회를 운영할 것인지도 관심 대상입니다.

전임 프란치스코 교황은 추기경 회의보다는 8∼9명의 소수 추기경 자문단에 의지해 교회를 운영했습니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
