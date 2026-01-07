베네수 마두로 정권, 스위스에 금 123t 수출

▲ 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령

베네수엘라가 니콜라스 마두로 정권 초기 경제 붕괴를 막기 위해 100t 넘는 금을 스위스에 수출했다고 스위스 공영방송 SRF가 현지시간 6일 보도했습니다.이 매체는 세관 자료를 인용해 베네수엘라가 2012년부터 2016년까지 모두 127t의 금을 스위스로 보냈다고 전했습니다.당시 국제 금값 기준으로 약 47억 스위스프랑, 8조 6천억 원어치입니다.마두로 정권이 출범한 2013년부터 따지면 4년간 123t입니다.스위스로 수출한 금은 2012년 4.4t에서 2013년 10.2t, 2016년 76.8t으로 해마다 급증했습니다.이들 금의 상당 부분은 스위스에서 제련 작업을 거친 뒤 영국과 튀르키예 등지로 다시 수출된 걸로 보입니다.마두로 정권은 중앙은행이 보유한 금을 팔아 국가 부도를 막으려 했다고 SRF는 전했습니다.베네수엘라는 2014년 국제유가 폭락과 서방 제재가 겹쳐 경제 위기에 빠졌습니다.도널드 트럼프 미국 대통령이 집권해 제재를 강화한 2017년에는 국가 부도 상태가 됐습니다.스위스 금 수출은 2017년 중단됐고 이듬해는 스위스 정부가 유럽연합(EU)의 베네수엘라 제재에 동참하면서 수출길이 완전히 막혔습니다.베네수엘라 중앙은행은 2010년대 초반 400t 가까운 금을 가지고 있었지만 2022년에는 보유량이 50년 만에 최저치인 69t으로 떨어졌습니다.베네수엘라의 금 수출은 스위스 정부가 지난 5일 마두로와 가족, 측근 등 37명의 스위스 내 자산을 동결하면서 주목받았습니다.이들이 스위스에 보관한 자산이 얼마인지, 금 수출과 관련 있는지는 확인되지 않았습니다.(사진=게티이미지)