잠시 후 이란전…'새해 첫 승' 조준

23세 이하 축구대표팀이 잠시 후 난적 이란을 상대로 아시안컵 1차전을 치릅니다. 이민성 감독은 젊은 태극전사들의 컨디션이 최상이라며 2026년 힘찬 출발을 다짐했습니다.



하성룡 기자입니다.



2026년 한국 축구의 문을 여는 '이민성호'가 밝은 분위기 속에 이란전 준비를 마쳤습니다.



난적 이란을 비롯해 2회 연속 준우승팀 우즈베키스탄, 그리고 레바논과 한 조에 속한 대표팀은, 이번 대회가 나고야 아시안게임 4연패를 향한 중요한 시험 무대인 만큼 내용과 결과를 모두 잡겠다고 다짐했습니다.



[이민성/23세 이하 축구대표팀 감독 : (부임 후) 7번의 소집 중에 (선수들 컨디션이) 가장 좋은 상태고 아시안게임이라는 더 높은 대회에 좋은 성적을 내야 하기 때문에.]



조금 전 경기장에 도착한 대표팀은, 에이스 강상윤과 2023년 20세 이하 월드컵 4강 신화의 주역인 김용학 등 주축 선수들을 모두 내세워 새해 첫 승을 노립니다.



김상식 감독의 지휘 아래 지난해 동남아시아 메이저대회 3회 연속 우승의 역사를 썼던 베트남은, 이번 대회 첫 경기에서 복병 요르단을 꺾었습니다.



중동팀을 상대로도 화끈한 공격 축구로 2대 0 완승을 거둬 8강 진출의 청신호를 켰습니다.



