당내선 "부족" 지적도…민주 "철 지난 사과"

장동혁 대표의 계엄 사과에 대해 국민의힘 내부적으론 대체로 환영하는 분위기지만, 이미 깊어진 당내 갈등을 풀기까지는 갈 길이 멀다는 평가가 나옵니다. 민주당은 철 지난 사과라며 강하게 비난했습니다.



이어서 정윤식 기자입니다.



국민의힘 장동혁 대표의 오늘(7일) 입장 발표에 가장 먼저 화답한 건, 중도 표심이 절실한 당내 지방선거 후보군입니다.



오세훈 서울시장은 '국민 눈높이에 맞는 변화를 선언했다'며 반겼고, 박형준 부산시장도 '고심 어린 결단에 박수를 보낸다'며 환영했습니다.



친한동훈계 일부에서도 장 대표가 한 걸음을 내디뎠단 긍정적 평가가 나왔습니다.



반면 여전히 미흡하다는 지적도 있습니다.



장 대표와 갈등을 빚어온 한동훈 전 대표는 오늘 발표를 부족하다고 보는 분들도 많다며 실천이 중요하다고 말했습니다.



[한동훈/전 국민의힘 대표 (이투데이 '정치대학' 중) : 계엄을 제대로 극복해야죠. 그리고 윤석열 전 대통령과의 절연이 필요합니다. 지금 이 상황에서 그걸 제대로 아직도 해내지 못하면 다음 페이지로 넘어갈 수 없어요.]



당내 초재선 의원 모임도 윤석열 전 대통령과 계엄 옹호 세력 등을 명확히 끊어내지 못했다며 지금 당엔 "재건축이 필요한데 내부 인테리어 수준에 머물렀다"고 깎아내렸습니다.



갈등의 불씨도 여전합니다.



장 대표 체제에서 선출된 윤민우 신임 당 윤리위원장의 경우, '김건희 여사를 옹호하는 글'을 과거 작성했었다는 의혹으로 적격성 논란이 불거진 상태입니다.



민주당도 국민의힘의 윤리위 구성 등을 꼬집으면서 장 대표의 오늘 발표는 "철 지난 사과이자 지지율 구걸 쇼"라고 비난했습니다.



[박수현/민주당 수석대변인 : 김건희를 옹호해 왔던 그런 인사를 가장 중요한 당의 윤리위원장에 임명을 하는 행동과 비상계엄에 대해서 철 지난 사과를 하는 말과 어떤 일치감이 있는지….]



때문에, 장 대표 기대처럼 국민의힘이 계엄과 탄핵의 강을 제대로 건널 수 있을지, 더 지켜봐야 한다는 지적도 나옵니다.



