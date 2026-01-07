"계엄은 잘못된 수단"…'윤 절연'은 언급 안 해

<앵커>



국민의힘 장동혁 대표가 계엄은 잘못된 수단이었다며 대국민 사과를 했습니다. 당 쇄신을 위해 당명 개정도 추진하겠다고 했지만, 윤석열 전 대통령과의 절연에 대해서는 별다른 언급을 하지 않았습니다.



박찬범 기자입니다.



<기자>



'이기는 변화'를 구호로 내걸고 기자회견에 나선 국민의힘 장동혁 대표.



'12·3 계엄'에 대해 이렇게 사과했습니다.



[장동혁/국민의힘 대표 : 2024년 12월 3일 선포된 비상계엄은 상황에 맞지 않는 잘못된 수단이었습니다. 책임을 무겁게 통감하고, 이 점, 국민 여러분께 깊이 사과드립니다.]



장 대표는 계엄 1년이던 지난해 12월 3일엔, "의회 폭거에 맞서기 위한 계엄이었다"며 계엄을 민주당 탓으로 돌리는 주장을 편 바 있습니다.



하지만 오늘(7일)은 '국민의힘이 부족했다'거나 '국민의힘 안에서 잘못과 책임을 찾겠다'며 사뭇 달라진 메시지를 냈습니다.



새해 첫날, 당 소속 오세훈 서울시장이 '계엄으로부터 절연'을 요구하며 장 대표를 면전 비판하는 등 지방선거를 앞둔 국민의힘에선 쇄신 요구가 분출해 왔습니다.



지도부에 쓴소리를 해온 김도읍 정책위의장까지 그제 그만두자, 장 대표가 '계엄 사과'로 마음을 굳혔단 분석도 나옵니다.



하지만 장 대표는 '윤석열 전 대통령과 절연'에 대해선 오늘 직접적인 언급을 하지 않았습니다.



"과거에서 벗어나겠다"고 에둘러 표현했을 뿐입니다.



[장동혁/국민의힘 대표 : 과거의 일들은 사법부의 공정한 판단과 역사의 평가에 맡겨놓고, 계엄과 탄핵의 강을 건너 미래로 나아가겠습니다.]



장 대표는 당 쇄신 차원에서, 당원 뜻을 물은 뒤 당명 개정도 추진하겠다고 공언했습니다.



개혁신당의 상징색인 주황색 넥타이를 맨 장 대표는 약자, 세대, 정책, 정치 분야에서 다양한 연대를 하겠다고 밝혔는데, 개혁신당 등 범보수 세력의 연대를 추진하겠다는 뜻으로도 풀이됐습니다.



(영상취재 : 이승환·신동환, 영상편집 : 장현기, 디자인 : 한흥수)