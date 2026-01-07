'급소' 맞은 일본…"왜 이제 와서?" 당황 속 반발

<앵커>



이틀 연속 이어진 중국의 보복성 조치에 일본 분위기는 어떤지, 도쿄를 연결해 보겠습니다.



문준모 특파원, 그동안 반응을 자제해왔던 일본 정부가 강경한 태도를 내놨네요?



<기자>



네, 그렇습니다.



오늘(7일) 관방장관의 회견 내용 먼저 들어보시죠.



[기하라 미노루/일본 관방장관 : 결코 용인할 수 없고 극히 유감스럽습니다. 강하게 항의하고 조치의 철회를 요구했습니다.]



지난 2010년 센카쿠 열도 영토 분쟁 당시에도 중국은 일본을 상대로 희토류 수출을 사실상 중단했습니다.



이때를 기점으로 일본이 희토류 중국 의존도를 85%에서 58%까지 낮추긴 했는데 여전히 높은 수준입니다.



일본 노무라종합연구소는 희토류 수출 규제가 석 달만 이어져도 6,600억 엔, 우리 돈 6조 원대의 경제 손실이 예상된다는 분석을 내놨습니다.



하지만 오늘 일본 관방장관은 희토류가 규제 대상 맞냐는 질문에 확답하지 않고 여지를 뒀는데요.



중국과의 대화 가능성을 염두에 두고 정면충돌은 피하는 분위기도 있습니다.



하지만 중국의 공세가 계속되면 일본도 일부 반도체 소재 등에 대해서 맞불 규제에 나설 가능성도 배제할 수 없어 보입니다.



<앵커>



그런데 중국은 왜 하필 지금 이런 조치를 내놓았을까요?



<기자>



다카이치 총리가 '타이완 유사시' 발언을 한 게 오늘로 딱 두 달이 됐는데, 왜 하필 지금이냐는 게 일본 정부가 당황해하는 부분이기도 합니다.



두 가지 분석이 나오는데요.



우선 이재명 대통령 방중 기간에 전격 발표를 한 건, 한일 관계에 균열을 내면서 경기 회복을 최우선으로 하는 다카이치 총리에게 정치적 부담을 주려고 했다는 겁니다.



또 다른 포인트는 미국입니다.



최근 베네수엘라에 대한 군사 작전 때문에 미국이 국제적인 비판을 받고 있는데요.



이런 상황에서 트럼프 대통령이 중국이 자원을 무기화하는 걸 비판할 수 있겠냐는 겁니다.



다카이치 총리는 오는 4월 미중 정상회담이 열리기 전에 자신이 트럼프 대통령을 먼저 만나기로 했으니, 이때 미국과 해결책을 모색해 보겠다는 계획입니다.



(영상취재 : 한철민·문현진, 영상편집 : 정성훈)