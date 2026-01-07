또 일본 때린 중국…이번엔 '반덤핑' 조사 착수

<앵커>



앞서 보신 것처럼 중국은 우리와의 정상회담에서 "일본이 선을 넘었다"고 말할 정도로 강경한 태도를 보였고, 실제 일본을 향한 압박을 연일 높이고 있습니다. 어제(6일) 희토류를 포함해 군사 목적으로 사용될 수 있는 물자의 일본 수출을 금지한 데 이어, 이번에는 일본 제품에 대한 반덤핑 조사에 나섰습니다.



베이징에서 한상우 특파원입니다.



중국 상무부는 오늘 오후 일본산 화학물질 디클로로실란에 대한 반덤핑 조사에 착수했다고 밝혔습니다.



반도체 공정에 필요한 물질로 조사 결과에 따라 반덤핑 과세와 수입 중단까지 이어질 수 있습니다.



희토류를 포함한 군사 목적 이중용도 물자의 일본 수출을 전면 금지한 데 이어 하루 만에 압박 수위를 또 높였습니다.



어제는 수출, 오늘은 수입 분야에서 일본을 향해 칼을 빼든 겁니다.



중국 외교부는 일본이 중국 내정에 간섭했고, 무력 위협까지 가했다면서 연이은 조치의 배경이 '선을 넘은 일본' 때리기라는 점을 숨기지 않았습니다.



[마오닝/중국 외교부 대변인 : 국가 안보와 이익을 보호하고 핵확산 방지 등 국제적 의무를 이행하기 위해 법률과 규정에 따라 조치해 왔으며, 이는 전적으로 합법적이고 합리적이며 적법한 절차입니다.]



중국군도 희토류와 특수 금속 합금 등 민간과 군사 분야에 사용할 수 있는 800여 개 이중용도 물자 수출 금지가 일본의 군비증강을 억제하기 위한 것이라고 밝혔습니다.



경제적으로 일본을 압박하는 걸 넘어 안보 분야에까지 타격을 줄 의도임을 명확히 밝힌 겁니다.



지난해 11월 다카이치 총리의 타이완 유사시 개입 발언 이후 점진적으로 높여오던 일본 압박 수위가 최고조로 치닫는 상황입니다.



