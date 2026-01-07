뉴스
또 일본 때린 중국…이번엔 '반덤핑' 조사 착수

한상우 기자
작성 2026.01.07 19:43
<앵커>

앞서 보신 것처럼 중국은 우리와의 정상회담에서 "일본이 선을 넘었다"고 말할 정도로 강경한 태도를 보였고, 실제 일본을 향한 압박을 연일 높이고 있습니다. 어제(6일) 희토류를 포함해 군사 목적으로 사용될 수 있는 물자의 일본 수출을 금지한 데 이어, 이번에는 일본 제품에 대한 반덤핑 조사에 나섰습니다.

베이징에서 한상우 특파원입니다.

<기자>

중국 상무부는 오늘 오후 일본산 화학물질 디클로로실란에 대한 반덤핑 조사에 착수했다고 밝혔습니다.

반도체 공정에 필요한 물질로 조사 결과에 따라 반덤핑 과세와 수입 중단까지 이어질 수 있습니다.

희토류를 포함한 군사 목적 이중용도 물자의 일본 수출을 전면 금지한 데 이어 하루 만에 압박 수위를 또 높였습니다.

어제는 수출, 오늘은 수입 분야에서 일본을 향해 칼을 빼든 겁니다.

중국 외교부는 일본이 중국 내정에 간섭했고, 무력 위협까지 가했다면서 연이은 조치의 배경이 '선을 넘은 일본' 때리기라는 점을 숨기지 않았습니다.

[마오닝/중국 외교부 대변인 : 국가 안보와 이익을 보호하고 핵확산 방지 등 국제적 의무를 이행하기 위해 법률과 규정에 따라 조치해 왔으며, 이는 전적으로 합법적이고 합리적이며 적법한 절차입니다.]

중국군도 희토류와 특수 금속 합금 등 민간과 군사 분야에 사용할 수 있는 800여 개 이중용도 물자 수출 금지가 일본의 군비증강을 억제하기 위한 것이라고 밝혔습니다.

경제적으로 일본을 압박하는 걸 넘어 안보 분야에까지 타격을 줄 의도임을 명확히 밝힌 겁니다.

지난해 11월 다카이치 총리의 타이완 유사시 개입 발언 이후 점진적으로 높여오던 일본 압박 수위가 최고조로 치닫는 상황입니다.

(영상취재 : 최덕현, 영상편집 : 우기정)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
