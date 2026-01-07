[단독] '일본, 선 넘었다' 비판…"우리 역할은 제한적"

<앵커>



이번 정상회담에서는 일본 다카이치 총리의 '타이완 발언'을 비롯한 '중일 갈등'에 대한 언급도 있었습니다. 중국 측은 일본이 선을 넘고 있다며 자신들의 입장을 우리 측에, 적극적으로 설명한 걸로 저희 취재 결과 확인됐습니다. 한국이 중국을 지지하거나 적어도 중립적 입장에 서달라는 요청으로 해석되는데, 이재명 대통령은 기자간담회에서 우리가 할 수 있는 역할은 제한적이라고 말했습니다.



상하이에서 강민우 기자의 단독보도입니다.



<기자>



그제(5일) 열린 한중 정상회담의 비공개 부분에서 중국은 중일 갈등에 관한 자신들의 입장을 우리 측에 적극적으로 개진한 걸로 SBS 취재 결과 확인됐습니다.



중국 측 참석자들에게서 '일제 패망 이후 일본 지도자가 대외적인 무력 사용 의지를 드러낸 건 이번이 처음'이라거나, '일본이 선을 넘었다'와 같은 강도 높은 표현들이 나왔다는 겁니다.



특히 '일본이 중국의 단호한 의지를 과소평가하고 있다'는 취지의 언급도 있었던 것으로 파악됐습니다.



이런 발언들은 사실상 한국이 중국 입장을 지지해 주거나 적어도 중립을 지켜달라는 뜻이 담긴 걸로 해석됩니다.



중국 측이 공개한 회담 발언에서 시 주석이 "중국과 한국은 일본 군국주의와의 싸움에서 승리하기 위해 막대한 국가적 희생을 치렀다"며 "2차 세계대전 승전 결실을 지키고 동북아 평화, 안정 수호를 위해서 협력해야 한다"고 밝힌 대목도 같은 맥락으로 풀이됩니다.



오늘 순방기자간담회에서 중일 갈등에 대한 질문이 나오자 이 대통령은 이런 비유를 들었습니다.



[이재명 대통령 : 어른들도 실제 이유가 있어서 다툴 때 옆에 끼어들면 양쪽으로부터 미움받을 수 있는데….]



그러면서 중일 양국이 원만하고 신속하게 잘, 해결하길 바란다는 말도 덧붙였습니다.



[이재명 대통령 : 정말 우리의 역할이 필요할 때, 그게 또 실효적일 때, 의미 있을 때 하겠지만, 지금은 우리가 할 수 있는 게 매우 제한적으로 보여집니다.]



이재명 대통령의 이런 입장은, 중일 갈등이 고조되는 상황에서 어느 한쪽에 치우치지 않고, 우리 국익을 최우선에 하는 실용 외교의 기조를 이어가겠다는 뜻으로도 풀이됩니다.



(영상취재 : 이병주·김남성, 영상편집 : 오영택, 디자인 : 이준호)