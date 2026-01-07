"서해 구조물 일부 철거…'한한령' 점진적 해결"

<앵커>



중국 측이 서해구조물 중 일부를 철수하기로 했다는 사실도 전해졌습니다. 공동수역의 경계를 명확히 긋기 위한 실무 협의도 하기로 했습니다. 이재명 대통령은 한한령에 대해서는 점진적으로 질서 있게 해결될 것으로 본다고 말했습니다.



이재명 대통령은 순방기자간담회에서, 서해 한중 잠정조치 수역 안의 중국 구조물과 관련해, 중국 측이 일부 시설을 철거하기로 했다고 전했습니다.



[이재명 대통령 : 양식장 시설이 두 개 있다고 그러고, 관리하는 시설은 '그건 뭐 철수할게'라고 해서 아마 옮기게 될 것 같아요.]



수역 내 한중 경계를 정확히 획정할 거라고도 밝혔습니다.



[이재명 대통령 : 그냥 편하게 중간을 정확하게 그냥 그어 버리자. 실무협의를 하기로 했습니다. 문제의 원인을 제거하자.]



중국의 한국 콘텐츠 금지령, 이른바 '한한령'에 대해선, 중국이 존재 자체를 그동안 부인해 온 상황을 이해해줘야 한다며 실무협의를 할 거라고 말했습니다.



그러면서 "석 자 얼음이 한 번에 다 녹겠나", "과일은 때가 되면 익어 떨어진다"는 시진핑 중국 국가주석의 발언을 소개하기도 했습니다.



[이재명 대통령 : (그들 표현을 따르면) 질서 있게, 유익하게, 건강하게, 이 문제는 잘 해결될 것입니다. 조짐 정도가 아니라 명확한 의사표명이라고 저는 생각합니다.]



혐한, 혐중 문제에 대해선, 한국이 더 큰 피해를 본다며 언성을 높였습니다.



[이재명 대통령 : 무슨 부정선거를 중국이 뭐 어쩌고 저쩌고… 이런 정신 나간 소리를 해서….]



우호 차원에서 중국이 한국에 판다 한 쌍을 대여해 달라고 요청했다고도 밝혔습니다.



이 대통령은 검찰의 대장동 사건 항소 포기와 관련해선, "법원에서 무죄가 나오면, 검찰의 무리한 기소를 비판해야 하는데, 자신이나 민주당이 관계되면, 법원 판단이 잘못됐다고 비판한다"며 "삐딱하게 서 있으니 세상이 삐딱하게 보이나 하는 생각이 들 때가 있다"고 말하기도 했습니다.



