국민의힘 "김병기·강선우 공천헌금 의혹 수사해야"…특검법 발의

▲ 국민의힘 곽규택 원내수석대변인 등 원내부대표단이 7일 국회 의안과에 더불어민주당 공천헌금 수수 의혹 사건 특검법안을 제출하고 있다.

국민의힘이 2022년 지방선거 공천을 둘러싼 금품거래 의혹이 잇달아 제기되고 있는 더불어민주당 김병기 전 원내대표를 수사해야 한다며 특검법 발의했습니다.곽규택 원내수석대변인과 강선영·박충권 원내부대표는 오늘(7일) '김병기·강선우 국회의원의 공천 뇌물 수수 의혹 사건 진상규명을 위한 특검법'을 국회 의안과에 제출했습니다.곽 원내수석대변인은 "강 의원이 지선 공천을 대가로 1억 원 상당의 금품을 수수하고, 이와 관련해 당시 민주당 서울시당의 공천관리위원회 간사였던 김 의원의 부당 개입 의혹이 있다"며 "주요 수사 대상"이라고 설명했습니다.김 의원과 관련해서는 2020년 총선 무렵 지역구 전·현직 구의원 등으로부터 3천만 원 상당의 금품을 수수했다는 의혹이 수사 대상이라는 입장입니다.국민의힘은 이재명 대통령도 특검법 수사 대상에 포함했습니다.곽 수석대변인은 "(김 의원의 금품수수 의혹에 관한) 탄원서를 2023년 말 이재명 당시 당 대표실의 김현지 (당시) 보좌관이 받았지만 조직적으로 은폐했다는 의혹이 있다"고 수사 대상에 넣은 이유를 언급했습니다.송언석 원내대표는 SNS에 "오늘 국민의힘은 '민주당 공천뇌물 카르텔 특검법'을 발의했다"며 "강·김 의원뿐 아니라 민주당 공천뇌물 카르텔 전모를 밝히기 위한 성역 없는 특검 수사가 이뤄져야 한다"고 썼습니다.이어 "특히 2022년 지방선거 당시 민주당 비대위원장이었던 윤호중 행정안전부 장관, 2024년 총선 당시 민주당 대표였던 이 대통령에 대한 수사도 필요하다"며 "당시 민주당 수뇌부가 의혹을 충분히 인지하고도 공천이 그대로 진행됐다면 당 지도부는 뇌물사건 공범들"이라고 주장했습니다.(사진=공동취재, 연합뉴스)