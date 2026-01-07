인도서 40대 한국인 흉기에 찔려 사망…20대 현지인 여성 구속

▲ 인도 국기

인도에서 40대 한국인 남성이 동거 중이던 20대 현지인 여자친구와 말다툼하다 살해되는 사건이 발생했습니다.현지시간 7일 인도 방송사 NDTV와 일간 타임스오브인디아 등에 따르면 지난 4일 새벽 수도 뉴델리 인근 우타르프라데시주 그레이터노이다에 있는 아파트에서 20대 인도인 여성 A 씨가 함께 살던 40대 한국인 남자친구 B 씨를 흉기로 여러 차례 찔렀습니다.범행 직후 A 씨는 운전기사를 불러 B 씨를 병원으로 옮겼지만 끝내 숨졌습니다.병원 관계자의 신고를 받은 경찰은 수사에 착수했고, A 씨를 체포해 구속했습니다.현지 경찰 조사 결과, 두 사람은 사건 발생 당일 함께 술을 마시고 말다툼을 한 것으로 드러났다고 현지 매체들은 전했습니다.A 씨는 경찰에서 "남자친구가 술에 취하면 폭력적으로 변했다"며 "순간적으로 화가 나 범행했다"고 진술했습니다.다만 남자친구를 살해할 의도는 없었다고 주장했습니다.현지 경찰은 구체적 사인을 확인하기 위해 B 씨 시신 부검 결과를 기다리고 있습니다.B 씨는 그레이터노이다에서 회사원으로 일한 것으로 전해졌습니다.(사진=게티이미지)