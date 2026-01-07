[자막뉴스] 국민치약 2080, 알고보니 중국산?…"사용금지 물질 발견" 전량 회수

이른바 '국민 치약'으로 불릴 만큼 우리나라 사람들이 많이 이용하는 애경산업 2080 치약의 일부 제품에서 구강용품에 사용할 수 없는 성분이 검출돼 전량 회수 조치가 이뤄집니다.



애경산업은 오늘(7일) 중국 치약 제조사인 '도미'에서 생산해 유통된 2080 치약 6종에서 구강용품에 사용할 수 없게 돼 있는 물질이 확인돼 자발적 회수에 들어갔다고 밝혔습니다.



회수 대상은 '2080 베이직치약'과 '2080 데일리케어치약', '2080 스마트케어플러스치약', '2080 클래식케어치약', '2080 트리플이펙트 알파 후레쉬치약'과 '2080 트리플이펙트 알파 스트롱치약'입니다.



애경산업은 지난해 12월 자체 검사 과정에서 보존제 성분인 트리클로산이 미량 혼입된 사실을 확인했으며, 즉시 출고를 중단하고 식품의약품안전처에 자발적 회수 계획을 보고했다고 설명했습니다.



트리클로산은 항균과 항박테리아 효과가 있는 화학물질이지만, 내분비계 교란 가능성이 있는 물질로, 일부 연구에서는 유방암과 고환암 등 호르몬 관련 질환과 연관이 있을 가능성도 제기돼 왔습니다.



이에 식약처는 2015년부터 비누와 바디워시 같은 세정용품 일부에만 사용할 수 있게 허용하고, 치약과 구강청결제 같은 구강용품과 화장품에는 사용을 금지하고 있습니다.



애경산업은 사용기한이 지나지 않은 대상 제품 전량이 회수 대상이라며, 소비자는 제조일자나 구매처, 영수증 보유 여부와 관계없이 애경산업 치약 회수 전담 고객센터 또는 홈페이지를 통해 접수하면 환불을 받을 수 있다고 안내했습니다.



애경산업은 또 "소비자 안전을 최우선으로 고려해 전량 자발 회수를 결정한 거"라며 "회수 대상 제품을 제외한 다른 2080 치약은 국내 생산 제품으로, 품질과 성분에 문제가 없다"고 강조했습니다.



이어 "품질 관리와 생산 전 과정을 철저히 점검해 재발을 방지하겠다"고 덧붙였습니다.



2080 치약은 지난 1998년 출시된 이후 2년 만에 시장 점유율 10.9%를 차지해 제품 출시 이후 최단기간 내 최고 점유율을 기록했습니다.



(취재:이현영/ 영상편집:정용희 /디자인:양혜민/제작:디지털뉴스부)