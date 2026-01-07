중 "한반도 문제서 건설적 역할…한국과 소통·협력 강화"

▲ 이재명 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 지난 5일 베이징 인민대회당에서 열린 이 대통령 공식환영식이 끝난 뒤 어린이들을 향해 손을 흔들고 있다.

이재명 대통령이 지난 5일 시진핑 중국 국가주석과 정상회담에서 한반도 문제 중재 역할을 요청했다고 밝힌 가운데, 중국 정부가 '건설적 역할'을 해나가겠다는 입장을 재확인했습니다.마오닝 중국 외교부 대변인은 오늘(7일) 정례 브리핑에서 중국이 북한 핵 프로그램 중단을 압박할 것인지 등을 묻는 취재진 질문에 즉답 없이 "반도(한반도)의 평화·안정을 수호하는 것은 각국의 공동이익에 부합한다"며 "중국은 계속해서 자기 방식으로 건설적 역할을 하겠다"고 말했습니다.최근 한반도나 북핵 문제에 관해 유지하고 있는 원론적 입장을 되풀이한 것입니다.지난 4일부터 중국을 국빈 방문 중인 이 대통령은 오늘 상하이에서 기자들과 만나 시 주석과의 정상회담에서 "북한 핵 문제를 포함해 한반도 문제에 대해 중재 역할을 해주면 좋겠다"고 요청했다고 밝혔습니다.이 대통령은 시 주석이 지금까지 한국의 노력을 평가하면서 "인내심을 가질 필요가 있다"고 답했으며, 중국이 역할을 하기 위해 노력해 보겠다는 입장이라고 설명했습니다.중국 외교부는 이와 함께 오늘 마무리되는 이 대통령의 국빈 방문이 양국 관계 강화에 긍정적인 역할을 했다고 평가했습니다.마오 대변인은 "양국은 상호 핵심이익과 중대 우려를 존중하고, 전략적 연결과 정책 협조를 강화·발전시키며, 국제·다자 사무에서의 협조 등에 관해 중요한 공감대를 이뤘다"고 전했습니다.또 "중국은 한국과 함께 양국 정상이 이룬 중요 공감대를 잘 이행하면서 소통과 협조를 강화하고, 영역별 협력을 심화할 것"이라고 덧붙였습니다.(사진=공동취재 제공, 연합뉴스)