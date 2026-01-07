현직 교통 경찰관이 고속도로에서 음주 역주행…직위 해제

▲ 경기남부경찰청 전경

음주운전을 단속하고 교통사고를 조사하는 현직 교통 경찰관이 술에 취해 고속도로를 역주행하다 교통사고를 내 입건됐습니다.경기남부경찰청 고속도로순찰대는 도로교통법 위반(음주운전) 혐의로 경기 광주경찰서 교통과 소속 50대 A 경감을 입건해 조사하고 있다고 오늘(7일) 밝혔습니다.A 경감은 어제 0시 반쯤 술에 취한 상태로 용인서울고속도로 서울 방면 헌릉IC 부근을 운전하다가 70대 B 씨가 운전하는 택시를 들이받은 혐의를 받습니다.그는 성남 방면으로 이어지는 램프 구간으로 진입하던 중 차를 돌려 역주행하다 마주 오던 택시를 들이받은 것으로 파악됐습니다.사고 당시 속도가 빠르지 않아 인명 피해는 발생하지 않았습니다.현장에 출동한 경찰관들이 음주 측정한 결과 A 경감의 혈중알코올농도는 면허 취소 수치로 나타났습니다.그는 지인들과 술을 마신 뒤 자택으로 귀가하는 도중 사고를 낸 것으로 조사됐습니다.A 경감은 광주경찰서 교통과 직원으로, 평소 음주·약물운전 단속 및 교통사고 조사 업무를 맡아온 것으로 파악됐습니다.경기남부경찰청은 사고 당일 A 경감을 직위 해제한 뒤 사고 경위를 조사하고 있으며, 조사를 마치는 대로 A 경감에 대한 감찰에 나설 방침입니다.(사진=경기남부경찰청 제공, 연합뉴스)