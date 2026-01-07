엄한 사람한테 "다니엘 좀 구해줘"…팬덤 요구에 세계 1위 유튜버 '당혹'

그룹 뉴진스의 팬덤이 전 세계에서 가장 많은 구독자를 보유한 유명 유튜버에게 '다니엘 구명 운동'을 벌여 논란이 되고 있습니다.



이 유튜버도 공개적으로 당혹감을 표했습니다.



구독자 약 4억 6천만 명을 보유한 유튜버 '미스터 비스트'는 현지시간 6일 소셜미디어에 "내가 뭘 해야 하나?"라는 질문을 남겼습니다.



최근 그의 소셜미디어에 다니엘을 구해달라는 뉴진스 팬덤 '버니즈'의 요구가 빗발치자 간접적으로 자신의 입장을 표한 겁니다.



미스터 비스트의 소셜미디어 계정에는 미스터 비스트가 뉴진스를 구한다는 해시태그까지 등장했습니다.



유튜브로 천문학적 수익을 거두고 있는 미스터 비스트가 하이브를 인수해달라는 황당한 요구도 쇄도하고 있습니다.



미국 연예 매체 엠파이어는 이런 뉴진스 팬덤의 요구에 대해 "논리적으로 생각하고 법적으로 실현 가능한 도움 방법들만 제안해 달라"고 비꼬기도 했습니다.



미스터 비스트를 향한 '뉴진스 구제 요청'을 바라보는 해외 누리꾼의 시각도 양분되고 있습니다.



미스터 비스트가 올린 질문에는 여전히 "연예기획사를 차리고 다니엘과 계약해 달라", "당신이 하이브를 인수해야 한다" 라는 누리꾼의 댓글이 달리고 있습니다.



다른 한편에선 "이건 아티스트와 소속사의 법적 분쟁인데 왜 유튜버를 끌어들이냐"는 냉소적인 반응도 나왔습니다.



"아티스트가 전속계약을 깼을 뿐이다. 당신이 걱정할 일이 아니다"라는 지적도 나왔습니다.



뉴진스는 소속사 어도어와 전속 계약 분쟁을 겪어 왔지만, 최근 다른 멤버들은 대부분 어도어에 복귀하기로 합의했고 다니엘만 계약 해지 통보를 받았습니다.



어도어 측은 다니엘과 민희진 전 대표 등에 대해 430억 원 규모의 위약벌, 손해배상 소송을 제기한 상태입니다.



(취재: 김민정, 영상편집: 김세희, 제작: 디지털뉴스부)