마차도 "내가 베네수엘라 차기 지도자 돼야…트럼프에 감사"

▲ 오슬로 호텔에서 지지자들에게 인사하는 마리아 코리나 마차도

베네수엘라 야권 지도자 마리아 코리나 마차도가 미국에 체포된 니콜라스 마두로 대통령의 뒤를 이어 자신이 베네수엘라를 이끌어야 한다고 주장했습니다.지난해 노벨평화상 수상자인 마차도는 현지시간 6일 방영된 미국 CBS 방송과 인터뷰에서 '베네수엘라의 차기 지도자가 되어야 한다고 생각하느냐'는 질문에 "물론 그렇다"고 답했습니다.지난 2024년 대선에서 야권 후보였던 에드문도 곤살레스가 사실상 압승을 거뒀다는 주장을 그 근거로 꼽았습니다.당시 정부와 법원으로부터 피선거권을 박탈당한 마차도는 외교관 출신인 곤살레스를 '대타'로 내세웠지만, 결과적으로 마두로 대통령에게 패했습니다.하지만 미국과 서방 국가들은 마두로 정부가 개표 부정을 저질렀다며 곤살레스를 당선인으로 인정해왔습니다.마차도는 2년 전 실제 표심을 언급하면서 "베네수엘라 국민들은 이미 누가 정부를 이끌어야 하는지를 선택했다"며 "우리는 국민을 위해 봉사할 준비가 됐고, 또 기꺼이 그렇게 할 것"이라고 강조했습니다.하지만 베네수엘라에선 마두로 대통령의 측근이었던 델시 로드리게스 부통령이 대통령 권한대행으로 취임했습니다.도널드 트럼프 미국 대통령은 야권 지도자가 아닌 로드리게스 권한대행과 소통하면서 베네수엘라 '직접 통치' 가능성까지 띄운 상황입니다.이에 설 자리를 잃은 마차도가 미국 언론과 인터뷰를 통해 차기 지도자로서의 정당성을 알리며 역할 찾기에 나서는 모양새입니다.이를 위해 마차도는 로드리게스 권한대행을 공격하는 동시에, 트럼프 대통령의 환심을 사려는 듯한 발언을 이어갔습니다.CBS 인터뷰에서도 마차도는 임시 지도자인 로드리게스 권한대행을 "아무도 신뢰하지 않는다"며 "중도적인 것과는 거리가 먼 사람"이라고 비판했습니다.특히 로드리게스가 마두로 정권에서 "무고한 사람들을 억압하는 시스템을 설계한 인물 중 하나"라면서 "베네수엘라는 물론 해외에서도 모두 그가 어떤 사람이고 어떤 역할을 했는지 완벽하게 알고 있다"고 덧붙였습니다.반면 트럼프 대통령을 향해선 올해 들어 아직 통화하지는 못했다면서도 "트럼프의 리더십과 용기가 마두로를 심판대에 세웠다. 이건 어마어마한 일"이라며 "매우 감사하다"고 말했습니다.지난 주말 마두로 대통령을 생포한 미군의 작전에 대해서도 "베네수엘라의 번영과 법치, 민주주의 복원을 향한 중요한 진전이었다"고 높이 평가했습니다.앞서 트럼프 대통령은 기자회견에서 마차도가 베네수엘라 내에서 충분한 지지와 존경을 받고 있지 않다며 차기 지도자감이 아니라는 식으로 일축한 바 있습니다.(사진=AP, 연합뉴스)