"쿠팡, 갑질 멈춰라…불평등 경쟁 강요" 소상공인의 외침

<앵커>



쿠팡에 입점한 소상공인들이 국회에 모여 쿠팡이 갑질을 일삼는다며 대책 마련을 촉구하는 집회를 열었습니다. 이들은 쿠팡이 자사 제품을 우선시하면서 불평등한 경쟁을 강요받았다고 주장했습니다.



박재현 기자가 전해드립니다.



<기자>



[갑질을 즉각 중단하라, 중단하라.]



쿠팡이 입접업체에 갑질을 일삼는다며, 소상공인과 자영업자들이 대책 마련을 요구했습니다.



이들은 쿠팡이 '로켓배송'을 앞세워 자사 제품을 우선시하면서 입점업체들이 불평등한 경쟁을 강요받고 있다고 주장했습니다.



[방기홍/한국중소자영업자 총연합회장 : 쿠팡에 입점해 어렵게 쿠팡 제품들과 경쟁하고 있는 업체들 간의 가장 긴 정산 주기와 고금리 대출 구조의 이중고를 겪고 있습니다.]



공정거래위원회는 지난 2024년 쿠팡의 자사 제품 검색 노출 순위를 끌어올리고 임직원을 동원해 리뷰를 쓰면서 21만 개 입점업체 상품의 경쟁력을 제한했다며, 쿠팡에 과징금 1천400억 원을 부과하고 검찰에 고발한 바 있습니다.



또 이들은 음식배달앱 쿠팡이츠가 소비자들에게 무료 배달 혜택을 제공하면서 중개수수료와 배달비를 고스란히 입점 업체에 떠넘기고 있다고 비판했습니다.



[김우석/한국외식업중앙회장 : 쿠팡에 입점한 외식업을 비롯한 자영업의 매출이 급격히 무너지고 있습니다. 쿠팡의 외식업과 자영업은 그저 쓰고 버리는 일회용 쿠폰에 불과합니까.]



이들은 쿠팡이 납품 단가 후려치기와 같은 갑질을 일삼으면서 도소매업, 서비스업 등 골목상권의 모든 분야에 걸쳐 문어발식 확장을 하고 있다고 지적했습니다.



소상공인연합회도 어제 성명을 내고, 쿠팡의 영업 방식은 혁신이 아닌 명백한 약탈이라며 불공정한 시스템의 즉각적인 중단과 입점 소상공인들에 대한 피해보상을 촉구했습니다.



(영상취재 : 김용우, 영상편집 : 김준희)