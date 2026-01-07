이 대통령 65분 생중계 '열변'…중국 동행 기자들과 깜짝 오찬간담회

▲ 중국을 국빈방문 중인 이재명 대통령이 7일 상하이의 한 호텔에서 열린 순방 기자단 오찬 간담회에서 발언하고 있다.

중국을 국빈 방문 중인 이재명 대통령은 3박 4일 일정의 마지막 날인 7일(현지시간) 동행한 기자들과 '깜짝' 오찬 간담회를 가졌습니다.이 대통령은 이날 정오쯤 프레스센터가 설치된 상하이의 한 호텔을 방문해 기자단과 점심 식사를 함께했습니다.당초 예정에 없다가 현지에서 추가된 일정으로, 이 대통령의 적극적 소통 의지가 반영된 것으로 전해졌습니다.식전 간담회에서 이 대통령은 "6개월 이상 짐짝처럼 실려 다니다가 처음으로 같이 식사하는 것 같다"며 "저도 너무 힘들어서 못 살겠다"고 농담을 던졌습니다.작년 6월 취임 직후부터 미국을 비롯한 양자 정상회담은 물론 주요 7개국(G7) 정상회의·아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의·주요 20개국(G20) 정상회의와 유엔총회 등 다자외교까지 숨 가쁜 외교 일정 소화를 염두에 둔 발언으로 보입니다.기자들이 이 대통령의 모두발언 종료 후 박수를 치자 "박수치면 무슨 '레기'라는 소리 듣는다. 박수 안 치셔도 된다"고 말하기도 했습니다.이 대통령은 이후 7개의 질문을 받으며 이번 방중의 성과, 시진핑 중국 국가주석과의 대화 내용 등을 허심탄회하게 풀어놨습니다.이 대통령은 질문권을 얻은 한 유튜브 채널 기자에게 "길거리 중계하다가 제재당했다는 소문이 있다. 별걸 다 듣고 있다"고 말해 좌중을 웃게 하기도 했습니다.45분간 예정된 생중계 종료 시각이 임박해 강유정 청와대 대변인이 간담회를 마치려 하자 이 대통령은 "법으로 정한 것도 아닌데 기회를 더 주시라"며 약 20분간 3개의 질문을 더 받았습니다.이 대통령은 쿠팡의 대규모 정보유출 사태의 용의자가 중국인이라는 점 때문에 반중 정서가 심화하는 것 아니냐는 질문엔 "어쩌라는 것이냐. (용의자가) 일본 사람이면 그때부터 일본 사람을 미워할 것이냐"고 목소리를 다소 높이며 "그야말로 아무런 근거 없는 얘기"라고 일축했습니다.이 대통령은 중국 측으로부터 받은 선물이 비교적 적다는 지적엔 "물량에 관심이 많은 것 같은데, 선물은 마음이 중요한 게 아니냐"고 농담으로 응수했고, 김혜경 여사와 정상회담을 함께 준비했느냐는 질문에는 "그런 것 없다"고 잘라 말한 뒤 "우린 그렇게 심각하게 살지 않는다"고 웃으며 답했습니다.이날 식전 간담회는 평소 국무회의나 업무보고처럼 유튜브와 KTV로 전체 내용이 생중계됐습니다.이 대통령은 간담회 이후 기자들과 약 1시간가량 함께 식사하며 국정 현안에 관한 대화를 이어갔습니다.(사진=연합뉴스)