[자막뉴스] 격앙됐다가 SNS 글 빛삭 '멘붕'…"'윤 어게인' 옳았다" 또 등판

김민정 기자
작성 2026.01.07 15:40 조회수
장동혁 국민의힘 대표가 오늘(7일) 윤석열 전 대통령의 12.3 비상계엄 선포를 사과한 걸 두고 유튜버 전한길 씨가 비판에 나섰습니다.

전 씨는 자신의 소셜미디어에 장 대표가 계엄을 사과했다는 내용의 기사를 공유하며 "1심 선고를 앞둔 시점에서 판사들이 무기징역, 사형을 선고하라고 부추기느냐"고 글을 올렸습니다.

그러면서 "'윤어게인'이 옳았고, 윤 대통령이 옳았다는 것이 세상 만천하에 드러나고 있는데 지금 이 시점에서 갑자기 왜 계엄 사과를 하느냐"고 했습니다.

하지만 전 씨는 이후 돌연 이 글을 삭제한 뒤 자신의 글이 "보수 우파 분열로 해석될 가능성을 일축하기 위해서" 라고 밝혔습니다.

앞서 장 대표는 오늘 윤 전 대통령의 비상계엄 선포에 대해 "상황에 맞지 않는 잘못된 수단이었다"고 인정하며 계엄 이후 처음으로 공식 사과했습니다.

장 대표는 "우리 국민께 큰 혼란과 불편을 드렸다"며 "자유민주주의 헌정 질서를 지켜온 당원들께도 큰 상처가 됐다"고 고개를 숙였습니다.

그러면서 "국정 운영의 한 축이었던 여당으로서 그 역할을 다하지 못한 책임이 크다"며 "책임을 무겁게 통감하고 국민 여러분께 깊이 사과드린다"고 했습니다.

다만 당 안팎에서 요구해 온 윤 전 대통령과의 절연에 대해서는 직접 언급하지 않았습니다.

(취재 : 김민정, 영상편집 : 소지혜, 제작 : 디지털뉴스부)
