[자막뉴스] 유럽 시장 '초토화' 시킨 중국 '큰 손'들…"이러다 다 말라 죽는다" 절규

EU가 2050년까지 탄소 배출을 제로로 만드는 '넷 제로' 달성을 위해 구축한 역내 재활용 산업 생태계가 중국 기업들에 의해 초토화될 위기에 놓였습니다.



유럽 내에서 나온 알루미늄 폐기물을 모아 재활용하는 방식으로 선순환 구조를 만들려고 했는데, 정부 보조금을 등에 업은 중국 기업들이 알루미늄 폐기물을 고가에 싹쓸이하고 있다는 겁니다.



영국 파이낸셜타임스는 중국 기업들이 유럽산 알루미늄 폐기물을 대거 사들여 제련한 뒤 다시 유럽에 수출하면서 EU의 재활용 시스템을 무력화하고 있다고 지적했습니다.



알루미늄은 새로 만들지 않고 고철을 녹여 재활용하면 탄소 배출량을 95% 줄일 수 있습니다.



이 때문에 EU는 알루미늄 폐기물 재활용에 집중했고, 제련업 등 1차 생산 업종을 포기하는 대신 재활용 산업 규모를 키웠습니다.



그런데 중국 정부가 탄소 감축 정책의 일환으로 알루미늄 생산량을 연간 4,500만 톤으로 제한하면서 불똥이 유럽으로 튀었다는 겁니다.



중국 내 전기차와 태양광 산업 등의 발전으로 알루미늄 수요량이 폭증가하자, 중국 기업들이 규제에 포함되지 않은 '재활용 알루미늄'을 만들기 위해 전 세계에서 고철을 사모으기 시작했다고 매체는 전했습니다.



넷 제로 달성을 위해 알루미늄 고철을 모으던 유럽이 주요 타깃이 된 겁니다.



정부 보조금을 받은 중국 기업들이 유럽에 몰려가 알루미늄 폐기물을 높은 가격에 사들였고 유럽 기업들 사이에선 정작 재활용할 고철이 없어지는 사태까지 벌어졌습니다.



유럽 알루미늄협회에 따르면 EU 재활용 용광로의 약 15%는 현재 고철 부족으로 가동 중단 상태입니다.



심지어 부족분을 채우기 위해 오히려 중국이 재활용해 생산한 알루미늄을 역수입해야 하는 처지가 됐다고 매체는 보도했습니다.



업계에서는 EU 차원에서 중국에 고철 수출 제한 같은 적극적인 대책을 마련해야 한다고 주문하고 있습니다.



(취재 : 김민정, 영상편집 : 나홍희, 제작 : 디지털뉴스부)