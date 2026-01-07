중일 갈등 중재 역할 질문에…이 대통령 "우리 역할 제한적"

▲ 중국을 국빈방문 중인 이재명 대통령이 7일 상하이의 한 호텔에서 열린 순방 기자단 오찬 간담회에서 취재진의 질문을 받고 있다.

중국을 국빈 방문 중인 이재명 대통령은 현지시간 7일 중국과 일본의 갈등과 관련해 "지금은 우리가 할 수 있는 게 매우 제한적인 것으로 보여진다"고 밝혔습니다.이 대통령은 이날 중국 상하이에서 가진 동행 기자단과의 오찬 간담회에서 한 기자가 중국이 일본에 이중용도 물자 (민간용·군용 활용 가능한 물자) 수출 금지 조치를 한 것과 관련해 양국 간의 갈등을 중재할 의사가 있냐고 묻자 이같이 대답했습니다.그러면서 "어른들이 실제 이유가 있어서 다툴 때 옆에서 끼어들면 양쪽으로부터 미움을 받을 수가 있다"며 "상황을 잘 보고 정말 우리의 역할이 필요하고 실효적일 때, 의미 있을 때 할 것이다. 나설 때 나서야지, 나서지 않아야 할 때 나서면 별로 도움이 안 될 수도 있다"고 말했습니다.그러면서 "때가 되고 상황이 되면 할 수 있는 역할을 찾아보겠다"고 전했습니다.이 대통령은 "지금 문제가 되는 (중국 측의) 수출 통제 문제는 매우 복합적이고 뿌리가 깊다"며 "그냥 하나의 현상처럼 보이지만, 그 현상만으로 설명할 수 없는 매우 복잡한 문제로, 일단은 원만하고 신속하게 잘 해결되길 바란다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)