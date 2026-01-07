농식품부, 계란 가격 안정 위해 미국산 224만 개 시범 수입

▲ 7일 서울시내 한 마트에서 시민이 계란을 고르고 있다.

농림축산식품부는 고병원성 조류인플루엔자(AI) 확산에 따른 계란 수급 불안에 대비해 이달 중 미국산 신선란 224만 개를 국영무역 방식으로 시범 수입한다고 오늘(7일) 밝혔습니다.한국농수산식품유통공사(aT)가 수입을 맡아 이달 말부터 대형마트와 식재료 업체에 공급할 예정입니다.농식품부는 향후 수급 상황을 보며 추가 수입을 검토할 계획입니다.농식품부는 지난 2021년에도 미국산 계란 3천만 개를 수입한 적이 있습니다.이번에 수입하는 계란은 수출국의 위생검사에 이어 국내 위생검사도 실시해 안전성에 문제가 없으면 통관됩니다.이후 물 세척과 소독을 거쳐 시중에 유통됩니다.미국산 계란은 시중에서 주로 유통하는 국내산 계란과 달리 백색란입니다.국내산 계란은 껍데기(난각)에 10자리(산란일자+농장 고유번호+사육환경)로 표시하고 수입산은 농장 고유번호 없이 5자리(산란일자+사육환경)로 표기해 수입산을 쉽게 구별할 수 있습니다.이번 겨울철 고병원성 AI로 인한 산란계 살처분이 432만 마리에 이릅니다.고병원성 AI 감염력은 예년의 10배로, 산란계 농장에서 추가 발생할 우려가 큽니다.농식품부는 이번 계란 수입은 고병원성 AI가 추가로 발생할 경우 수급 안정을 위한 대응 방안을 미리 점검하는 선제적 조치로, 향후 긴급한 상황이 발생했을 때 국내에 부족한 물량을 즉시 시장에 공급하기 위한 것이라고 밝혔습니다.또 계란 수급은 양호하다고 설명했습니다.산란계 사육 마릿수는 작년 말 기준 약 8천200만 마리로 전년보다 1% 증가하고 계란 생산량은 4천900만 개로 1% 감소했습니다.축산물품질평가원 축산유통정보에 따르면 계란 특란 한 판(30개) 평균 소비자가격은 지난달 중순부터 7천 원을 다시 넘었습니다.지난 2일 가격은 7천89원으로 1년 전보다 4.6% 상승했습니다.(사진=연합뉴스)