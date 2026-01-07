이 대통령, 북한 문제 두고…시진핑에 '평화 중재자' 역할 제안

▲ 중국을 국빈방문 중인 이재명 대통령이 7일 상하이의 한 호텔에서 열린 순방 기자단 오찬 간담회에서 발언하고 있다.

중국을 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 이틀 전 열린 정상회담에서 "북한 핵 문제를 포함해 한반도 문제에 대해서 중재 역할을 해주면 좋겠다"고 시진핑 중국 국가주석에게 요청했다고 밝혔습니다.이 대통령은 현지시간 7일 중국 상하이에서 가진 동행 기자단과의 오찬 간담회에서 이같이 밝혔습니다.이어 시 주석에게 "우리는 (북한과) 모든 통로가 막혔다. 신뢰가 완전 제로일 뿐 아니라 적대감만 있다. 노력하지만 현재는 완전히 차단된 상태라서 소통 자체가 안 되니 중국이 평화의 중재자 역할을 해주면 좋겠다"고 언급했습니다.그러면서 "한반도 평화와 안정이 중국에도 매우 중요한 관심사라는 점은 당연히(중국 측도) 공감했다"며 "대한민국 입장에서도 국가 존속의 문제, 성장 발전에 영향을 미치는 중요한 의제라는 것은 명백하다"고 강조했습니다.이에 시 주석은 "지금까지 노력을 평가하고 인내심을 가질 필요가 있다"고 답했다고 이 대통령은 전했습니다.그러면서 이 대통령은 "쌓아온 적대가 있기 때문에 완화돼 대화가 시작되려면 많은 시간과 노력이 필요하다"며 "중국에 역할을 부탁했고, 중국은 일단 그 역할에 대해서 노력해 보겠다고 한다"고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)