뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[자막뉴스] "다윗도 여자 많았다" 억울…'10년 성착취' 목사, 황당한 궤변

신정은 기자
작성 2026.01.07 15:58 조회수
PIP 닫기
여신도들을 10년가량 성착취한 혐의로 50대 전직 목사가 구속 송치됐습니다.

서울 송파경찰서는 오늘(7일) 2015년 2월부터 2024년 11월까지 여성 교인들에게 성폭력을 저지른 혐의로 50대 윤 모 씨를 구속해 검찰에 넘겼습니다.

확인된 피해자는 4명으로, 이들은 지난해 1월 지속적이고 반복적인 강제추행과 간음 피해 사실을 공개하며 윤 씨를 경찰에 고소했습니다.

경찰은 과거 교단 성착취 사건들을 분석하고, 여러 차례 피의자 신문을 진행하며 1년에 걸쳐 수사를 이어왔습니다.

경찰의 수사보고서만 200여 쪽에 달하는 것으로 전해졌습니다.

윤 씨는 자신의 범행과 관련해 "다윗왕도 여자가 많았는데, 하나님한테 여자관계로 혼난 적 없다"는 취지로 발언한 것으로 전해졌습니다.

윤 씨의 이러한 진술은 당시 자신의 종교적 권위를 앞세워 범행을 정당화하려 한 것으로 보입니다.

윤 씨 사건이 공론화되면서 한국기독교장로회는 지난해 5월 윤 씨를 목사직에서 면직하고 출교 처분했습니다.

(취재 : 신정은, 영상편집 : 김복형, 디자인 : 이정주, 제작 : 디지털뉴스부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
신정은 기자 사진
신정은 기자페이지 바로가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지