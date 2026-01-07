기숙사 외출 기록·성형외과 정보까지 유출…21곳 해킹

▲ 해킹

알려지지 않았던 해킹 조직이 21곳에 달하는 국내 병원·대학 및 온라인 쇼핑몰 등의 내부 데이터를 빼돌려 판매한 동향을 정부가 확인하고 보안 강화 등 조치에 나섰습니다.유출된 데이터에는 대학 기숙사의 3년 치 외출 정보나 성형·지방 흡입 병의원 관련 정보도 포함돼 민감한 개인정보의 노출 및 악용이 우려됩니다.과학기술정보통신부와 한국인터넷진흥원은 오늘(7일) "최근 해킹 조직이 해킹 포럼을 만들어 국내 의료·교육기관 및 온라인 쇼핑몰 등의 내부 데이터를 탈취해 판매하는 동향을 확인했다"며 소규모 웹사이트들을 주요 대상으로 한 연쇄 해킹이 발생하고 있다고 밝혔습니다.해킹 포럼이란 해킹 정보 공유, 탈취 정보 판매, 악성코드 유포 등 불법적 사이버 행위가 이뤄지는 온라인 커뮤니티를 말합니다.연합뉴스 취재를 종합하면 '애슐리우드2022(AshleyWood2022)'라는 닉네임을 쓰는 해커가 해킹 포럼에 지난해 12월 말부터 이달 초까지 탈취한 한국 웹사이트 관련 데이터베이스를 판매한다는 글을 올렸습니다.당초 충북대, 금강대, 삼성네오정보, 제주 서귀포시 육아종합지원센터 등 17개 기업·기관이 해킹당한 것으로 알려졌지만, 과기정통부 조사 결과 총 21곳이 이들에 의한 해킹 피해를 입은 것으로 추정되고 있습니다.과기정통부는 해커가 올린 데이터베이스 중 국내 기관·기업 내부 유출 내용으로 보이는 사례를 추가 파악한 것으로 전해졌습니다.최근 대규모 정보유출을 겪은 쿠팡은 피해 대상에 들어가 있지 않습니다.유출된 정보는 웹사이트 아이디, 이용자 이름, 이메일, 비밀번호 등 홈페이지 가입자 정보로 추정됩니다.한 대학의 3년 치 기숙사 외출 기록이 포함됐으며 성형외과나 지방 흡입 전문 병원도 유출 대상에 들어가 있습니다.과기정통부는 확인된 국내 피해 기관·기업 등에 침해사고 정황을 즉시 공유했습니다.또, 추가적인 사이버 공격과 피해 확산 방지를 위해 관련 기업 및 기관들에 보안점검 활동 강화와 각별한 주의를 당부했습니다.아울러 KISA 보안 공지를 통해 기업·기관의 보안 강화를 요청했습니다.과기정통부와 KISA는 다크웹, 해킹 포럼 등에서 국내 정보가 불법 유통되는지 모니터링을 지속적으로 강화하고, 침해 사고가 일어난 기업을 기술 지원하겠다고 덧붙였습니다.