이 대통령, 한한령에 "점진적·단계적으로 질서 있게 잘 해결될 것"

▲ 이재명 대통령, 시진핑 주석

이미지 확대하기

중국을 국빈 방문 중인 이재명 대통령은 현지시간 7일 중국의 '한한령' 완화 문제와 관련해 "점진적·단계적으로 질서 있게 잘 해결될 것"이라고 밝혔습니다.이 대통령은 이날 중국 상하이에 마련된 프레스센터에서 가진 기자간담회에서 한한령 문제가 언제쯤 구체적 성과가 날 것이라 보느냐는 질문에 "중국 정부가 한한령은 없다고 말해왔지만, 이번엔 표현이 다른 점이 있었다"며 이같이 말했습니다.이 대통령은 "'석 자 얼음이 한꺼번에 언 것도 아닌데, 한꺼번에 다 녹겠나. 과일은 때가 되면 익어서 떨어진다'고 시진핑 국가주석이 (정상회담에서) 말했는데, 그게 정확한 표현 같다"고 전했습니다.그러면서 "그렇게 노력하겠다(는 것)"며 "갑자기 바뀌면 (한한령이) 없다고 한 게 있는 게 되지 않나. 그런 점을 서로 이해해 줄 필요가 있다고 생각한다"고 덧붙였습니다.또 "봄도 갑자기 오지 않는다. 시간과 과정이 필요한 것"이라며 "실무 부서에서 구체적 협의를 하라고 말씀하셨기에 실제 협의가 이뤄질 것"이라고 이 대통령은 설명했습니다.이어 "가능한 범위 내에서 점진적·단계적으로 질서 있게, 그들의 표현에 따르면 질서 있게, 유익하게, 건강하게 이 문제는 잘 해결될 것"이라면서 "(해결) 조짐 정도가 아니라 명확한 의사 표현이라고 생각한다"고 설명했습니다.(사진=연합뉴스)