이 대통령 "한중관계, 국익 원칙 위에 관리…대립할 필요 없어"

▲ 중국을 국빈방문 중인 이재명 대통령이 7일 상하이의 한 호텔에서 열린 순방 기자단 오찬 간담회에서 발언하고 있다.

중국을 국빈 방문 중인 이재명 대통령은 현지시간 7일 "대한민국 정부는 한중관계가 어느 한쪽으로 치우치거나 감정에 좌우되지 않도록 상호 존중하고, 각자 국익을 중심에 두는 원칙 위에서 관리할 생각"이라고 말했습니다.이 대통령은 이날 중국 상하이에서 가진 동행 기자단과의 오찬 간담회 모두발언에서 "한중관계는 정말 서로에게 필요한 관계다. 불필요하게 서로를 자극하거나 배척하거나 대립할 필요가 없다"고 밝혔습니다.이 대통령은 "더 나은 환경을 만들 수 있는데 왜 불필요하게 근거 없는 사안을 만들어 갈등을 촉발하는지 이해가 안 된다"며 "앞으로는 서로 도움 되는 관계로 바꾸면 좋겠다"고 강조했습니다.그러면서 "이번 방중은 생각보다 더 많은 진전이 있었던 것 같다"며 "교감도 많이 이뤄졌고, 대립할 수 있는 사안들에 대해서도 원만하게 해소할 수 있는 길을 찾아냈던 것 같다"고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)