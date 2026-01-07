'굿바이 잠실'…프로농구 올스타전서 다양한 이벤트

이미지 확대하기

▲ 올스타전 전날 열리는 아시아 쿼터 vs 국내 선수 맞대결

이미지 확대하기

KBL이 2025-2026 LG전자 프로농구 올스타전의 주요 이벤트를 오늘(7일) 공개했습니다.올 시즌 프로농구 올스타전은 오는 17일과 18일 이틀간 서울 송파구 잠실실내체육관에서 열립니다.17일 전야제에서는 각 구단을 대표하는 아시아 쿼터 선수와 3년 차 이내 국내 선수가 대결하는 이벤트 게임이 펼쳐집니다.또 1대1 콘테스트, 3점슛 콘테스트, 덩크 콘테스트 예선이 진행됩니다.18일 올스타전 본 행사 날엔 경기 시작 전 1대1 콘테스트 준결승이 열립니다.또 종합운동장 재개발로 철거 예정인 잠실실내체육관의 역대 명장면을 코트 매핑으로 연출한 '굿바이 잠실' 콘셉트의 오프닝쇼, 올스타 선수들의 입장 퍼포먼스로 분위기를 끌어 올립니다.올스타전 본 경기 1쿼터와 3쿼터 타임아웃에는 각각 3점슛 콘테스트 결승전과 1대1 콘테스트 결승전이 펼쳐지고, 하프타임에는 덩크 콘테스트 결승전이 예정됐습니다.이 밖에도 작전타임에는 올스타 선수와 팬이 함께하는 다양한 참여형 이벤트가 진행될 예정입니다.올스타전 기간 경기장 외부에서는 올스타 굿즈샵과 푸드트럭이 운영됩니다.경기장 로비엔 각종 이벤트 부스와 올스타 선수 프레임으로 촬영할 수 있는 포토이즘 부스도 설치됩니다.잠실실내체육관의 추억을 담은 '엔드(END); 앤드(AND) 히스토리 월' 실내 사진전도 함께 열립니다.(사진=KBL 제공, 연합뉴스)