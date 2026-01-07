뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

'굿바이 잠실'…프로농구 올스타전서 다양한 이벤트

홍석준 기자
작성 2026.01.07 14:29 조회수
올스타전 전날 열리는 아시아 쿼터 vs 국내 선수 맞대결 (사진=KBL 제공, 연합뉴스)
▲ 올스타전 전날 열리는 아시아 쿼터 vs 국내 선수 맞대결

KBL이 2025-2026 LG전자 프로농구 올스타전의 주요 이벤트를 오늘(7일) 공개했습니다.

올 시즌 프로농구 올스타전은 오는 17일과 18일 이틀간 서울 송파구 잠실실내체육관에서 열립니다.

17일 전야제에서는 각 구단을 대표하는 아시아 쿼터 선수와 3년 차 이내 국내 선수가 대결하는 이벤트 게임이 펼쳐집니다.

또 1대1 콘테스트, 3점슛 콘테스트, 덩크 콘테스트 예선이 진행됩니다.

18일 올스타전 본 행사 날엔 경기 시작 전 1대1 콘테스트 준결승이 열립니다.

또 종합운동장 재개발로 철거 예정인 잠실실내체육관의 역대 명장면을 코트 매핑으로 연출한 '굿바이 잠실' 콘셉트의 오프닝쇼, 올스타 선수들의 입장 퍼포먼스로 분위기를 끌어 올립니다.
팀 브라운과 팀 코니가 맞붙는 2025-2026 프로농구 올스타전 (사진=KBL 제공, 연합뉴스)

올스타전 본 경기 1쿼터와 3쿼터 타임아웃에는 각각 3점슛 콘테스트 결승전과 1대1 콘테스트 결승전이 펼쳐지고, 하프타임에는 덩크 콘테스트 결승전이 예정됐습니다.

이 밖에도 작전타임에는 올스타 선수와 팬이 함께하는 다양한 참여형 이벤트가 진행될 예정입니다.

올스타전 기간 경기장 외부에서는 올스타 굿즈샵과 푸드트럭이 운영됩니다.

경기장 로비엔 각종 이벤트 부스와 올스타 선수 프레임으로 촬영할 수 있는 포토이즘 부스도 설치됩니다.

잠실실내체육관의 추억을 담은 '엔드(END); 앤드(AND) 히스토리 월' 실내 사진전도 함께 열립니다.

(사진=KBL 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
홍석준 기자 사진
홍석준 기자페이지 바로가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지