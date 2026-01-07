'굿바이 잠실'…프로농구 올스타전서 다양한 이벤트

▲ 올스타전 전날 열리는 아시아 쿼터 vs 국내 선수 맞대결
KBL이 2025-2026 LG전자 프로농구 올스타전의 주요 이벤트를 오늘(7일) 공개했습니다.
올 시즌 프로농구 올스타전은 오는 17일과 18일 이틀간 서울 송파구 잠실실내체육관에서 열립니다.
17일 전야제에서는 각 구단을 대표하는 아시아 쿼터 선수와 3년 차 이내 국내 선수가 대결하는 이벤트 게임이 펼쳐집니다.
또 1대1 콘테스트, 3점슛 콘테스트, 덩크 콘테스트 예선이 진행됩니다.
18일 올스타전 본 행사 날엔 경기 시작 전 1대1 콘테스트 준결승이 열립니다.
또 종합운동장 재개발로 철거 예정인 잠실실내체육관의 역대 명장면을 코트 매핑으로 연출한 '굿바이 잠실' 콘셉트의 오프닝쇼, 올스타 선수들의 입장 퍼포먼스로 분위기를 끌어 올립니다.
올스타전 본 경기 1쿼터와 3쿼터 타임아웃에는 각각 3점슛 콘테스트 결승전과 1대1 콘테스트 결승전이 펼쳐지고, 하프타임에는 덩크 콘테스트 결승전이 예정됐습니다.
이 밖에도 작전타임에는 올스타 선수와 팬이 함께하는 다양한 참여형 이벤트가 진행될 예정입니다.
올스타전 기간 경기장 외부에서는 올스타 굿즈샵과 푸드트럭이 운영됩니다.
경기장 로비엔 각종 이벤트 부스와 올스타 선수 프레임으로 촬영할 수 있는 포토이즘 부스도 설치됩니다.
잠실실내체육관의 추억을 담은 '엔드(END); 앤드(AND) 히스토리 월' 실내 사진전도 함께 열립니다.
(사진=KBL 제공, 연합뉴스)
