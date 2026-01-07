[여담야담] 장동혁 "계엄 사과, 탄핵 강 넘겠다"…각계 평가는?

[편상욱의 뉴스브리핑]



인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <편상욱의 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.



■ 방송 : SBS <편상욱의 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:00)

■ 진행 : 편상욱 앵커

■ 대담 : 전용기 더불어민주당 의원, 이재영 국민의힘 강동을 당협위원장

--------------------------------------------



● "계엄은 잘못" 사과

전용기 / 더불어민주당 의원

"장동혁, 지방선거 전에는 태도 바꿔 '윤 절연' 밝힐 듯"

이재영 / 국민의힘 강동을 당협위원장

"장동혁, 국민이 원하는 '윤석열 절연' 끝내 말 못 해"



● '윤리위' 내홍 격화

전용기 / 더불어민주당 의원

"국힘 윤민우 윤리위원장 선출, 정치인을 판사로 앉힌 꼴"

이재영 / 국민의힘 강동을 당협위원장

"'댓글 전문가' 위원장 선출, 한동훈 잘라내기 수순이라는 의혹"



▷ 편상욱 / 앵커 : 정치 여담야담 오늘은 전용기 더불어민주당 국회의원, 이재영 국민의힘 강동을 당협위원장과 함께하겠습니다. 두 분 어서 오세요. (안녕하세요)



▷ 편상욱 / 앵커 : 장동혁 국민의힘 대표가 오늘 당사에서 긴급 기자회견을 열고 당 쇄신안을 발표했습니다. 먼저 어떤 내용인지 직접 들어보시죠.



▷ 편상욱 / 앵커 : 장동혁 국민의힘 대표의 긴급 기자회견 내용은 지금 같은 당원인 이재영 위원장한테 먼저 질문을 드려야 되겠군요. 장동혁 대표의 쇄신안 몇 점이나 주시겠습니까.



▶ 이재영 / 국민의힘 강동을 당협위원장 : 점수는 좀 주기 뭐 하고요. 그런데 아쉬운 부분이 있습니다. 아쉽다는 부분은 방송용이라서 굉장히 제가 순화해서 말씀드리는 거고 왜 마지막 다섯 글자를 얘기하지 못했나. 윤석열 절연. 이 한 마디를 왜 못 하나, 끝까지. 지금에 와서도. 그게 매우 아쉬움으로 남네요.



▷ 편상욱 / 앵커 : 그렇다면 반대 당에서 보기는 어때요, 전용기 의원?



▶ 전용기 / 민주당 의원 : 앙꼬 없는 찐빵일 수밖에 없죠. 방금 이재영 위원장이 말씀해 주신 것처럼 윤석열 전 대통령과의 관계를 명확하게 규정하지 못했고 절연하지도 못했었던 것 같은 그런 사과문이었다고 저는 평가합니다. 기본적으로 계엄이 있었고, 그리고 계엄군이 국회에 쳐들어와서 내란의 상황을 만든 것 자체가 지금 탄핵과 결국에는 새로운 정권으로 창출되는 것에 연계점이 충분히 있음에도 불구하고 그 당시에 계엄은 잘못했다, 상황에 맞지 않았다, 우리가 막지 못했다 정도의 언급만 있거든요. 이것은 반성하는 것 같지만 반성하지 않는 모습을 투영할 수 있다는 겁니다. 거기에 더불어서 윤석열 전 대통령과의 관계의 정립도 못 한 모양새라서 굉장히 등 떠밀려서 한 사과에 불과하다는 말씀을 안 드릴 수가 없는 상황이다, 저는 그렇게 평가하고 있습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 그렇다면 이재영 위원장이 생각하시기에 장동혁 대표가 쇄신안에서 윤석열 전 대통령과의 절연을 언급하지 못한 이유는 뭐라고 보십니까?



▶ 이재영 / 국민의힘 강동을 당협위원장 : 아무래도 본인이 지금까지 취해왔던 스탠스에서 너무 많이 바뀌기에는 어색했나. 그런가요? 이런 생각이 들 정도로 당 대표가 되고 나서 하루에 1도씩 바뀌겠다고 했는데 그와는 사실 정반대로 가지 않았습니까. 그런데 거기의 핵심 키워드는 뭐였냐 하면 윤어게인 세력과 절연이었습니다. 그리고 윤석열 전 대통령과의 절연이었습니다. 그런데 그것을 못 하고 왔는데 지금에 와서 그 얘기를 하고자 하니 본인을 지지해 줬던 세력과의 또 절연을 얘기할 수도 있는데 그것만큼은 차마 못 하겠다, 이런 생각을 하지 않았나라는 생각이 듭니다. 다만 본인을 지지해 줬고 본인이 당 대표 된 것까지는 그 세력에 대해서 고마움을 가지고 있어야 하겠고, 그것도 하나의 정치의 한 수라고 본다면 다음에 당 대표가 돼서 이제 본인한테 맞닥뜨린 가장 큰 숙제는 이제 다가오는 지방선거 아니겠습니까. 그 지방선거에서 저희가 늘 말씀드리기는 하지만 특히 수도권에 있는, 또 서울, 중도가 바라보는 데 가장 필요한 핵심 요소가 간단한 거거든요, 윤석열 절연. 즉 오늘 나왔던 청년과 전문가, 국민 공감대를 형성하겠다. 너무나도 좋은 말입니다. 청년 당연히 우리가 보듬어야죠. 전문가 집단으로서 우리가 실력을 잃어간다는 비판은 계속 받아왔죠. 국민과 공감대를 형성하겠다는데 거기에 대해서 욕할 일은 없잖아요. 다 좋은데 그것은 굉장히 복잡한 내용이고 국민들이 선거 직전에 듣고 싶어 한 그 딱 한 마디, 그 한 마디가 바로 윤석열과의 절연이었는데 그걸 못 한 것이 저는 아까 점수를 감히 드리지 못하는 그 지점입니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 올해 지방선거를 눈앞에 두고 있는데 지방선거에서도 가장 국민의힘에서 중요한 당사자 중의 1명이죠. 오세훈 서울시장. 얼마 전에 장 대표의 면전에서 참을 만큼 참았다, 이제 해라라고 촉구까지 했었는데 오늘은 장동혁 대표의 쇄신안에 대해서 환영한다, 이런 입장을 냈습니다. 장동혁 대표의 변화 선언을 환영합니다. 잘못된 과거를 단호히 끌어내고 국민 눈높이에 맞는 변화를 시작하겠다고 선언한 데 대해서 적극적으로 환영한다, 이렇게 밝혔는데 반면에 소장파인 김재섭 의원 같은 경우는 이재영 위원장과 비슷한 의견을 올렸어요. 혁신안 발표를 기대한 사람들에게는 하나 마나 한 한가한 소리로 들린다, 이렇게 비판을 했는데 전용기 의원 보시기에는 같은 당 안에서 왜 이렇게 엇갈린 반응이 나올까요?



▶ 전용기 / 민주당 의원 : 해야 할 이야기는 쏙 빼놓고 일단은 사과하는 척만 했다고 평가받기 굉장히 딱 좋은 그런 상황이기 때문에 그런 것 같습니다. 기본적으로 오세훈 시장은 급합니다. 지금이라도 빨리 윤석열 전 대통령과의 관계를 끊어내고 윤어게인을 손절해야만 중도층을 끌어안을 수 있을 만한 그런 모델이 나올 텐데 지방선거 전에 이런 모습을 기대하기 어려운 상황을 장동혁 대표가 계속적으로 보여왔다는 겁니다. 그런 차원에서 약간 변화한 듯하다. 계엄을 사과하는 정도의 모습도 이끌어냈기 때문에 본인 입장에서, 급한 사람의 입장에서는 이것도 환영한다는 말을 밝힐 수 있을 거라고 봅니다. 그러나 다른 쇄신파들은 확실히 윤석열 절연과 같은 명확한 스탠스를 원했는데 그러지 못했던 사과문이었기 때문에 비판을 할 수밖에 없는 상황이다. 저는 그렇게 보고 있습니다. 언제 할 것이냐고 하는 물음에는 저는 선거 전에는 윤석열 절연을 장동혁 대표가 하지 않을까 하고 점칩니다. 선거 때 되면 본인도 급해질 거고 이번 지방선거를 진다면 본인의 정치적인 계산도 나오지 않을 것이라고 하는 생각 때문에 선거 직전에는 갑작스럽게 태도를 돌변해서 윤석열 전 대통령과 결별하고 윤석열 전 대통령과 손절한다라고 이야기하지 않을까, 절연한다 하지 않을까 싶습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 이재영 위원장, 일단 오늘 장동혁 대표의 기자회견 중에 자유민주주의 가치에 동의하고 이재명 정권의 독재를 막아내는 데 뜻을 같이한다면 누구와도 힘을 모으겠다. 이렇게 한 문장이 있습니다. 그런데 그 누구와도에 한동훈 전 대표는 포함되는 걸까요, 안 되는 걸까요?



▶ 이재영 / 국민의힘 강동을 당협위원장 : 안 그래도 많은 기자분들이 지금 발표 난 지 얼마 되지도 않았는데 몇 분이 전화 와서 저한테 물어보더라고요. 그래서 저도 궁금하다는 생각은 들었어요. 그런데 이게 해석의 여지가 좀 크기는 합니다. 다만 누구와도 손잡을 수 있겠다고 하시기는 했지만 그 앞에 당내에서의 쇄신을 당내에서부터 시작을 하겠다고 얘기했거든요. 그런데 지금까지 장동혁 지도부가 얘기했던 당내 혁신, 쇄신의 한 부분이 한동훈 전 대표를 도려내는 그 과정이 포함이 돼 있었잖아요. 그래서 그것을 포함을 해서 한 얘기인지, 아니면 지금 요즘에 한참 잠깐 나왔었던 장동혁, 한동훈 그다음에 이준석을 얘기했던 ‘장동석’을 자기는 만들어낼 수 있다고 얘기를 한 건지 그거에 대해서는 좀 지켜봐야 될 것 같기는 합니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 국민의힘 아직까지 한동훈 전 대표가 연루된 당원 게시판 사건은 정리되지 않았습니다. 이 사건을 포함한 징계 여부를 결정할 윤리위 새 위원장이 선출됐는데요. 잠깐 보시겠습니다. 윤민우 가천대 교수입니다. 사이버 보안 전문가인데 과거에 윤 교수가 언론에 기고했던 글들이 또 주목을 받고 있네요. 2023년 11월에 언론 기고한 글은 내년 한국 총선에 중국이 개입할 동기와 역량은 충분해 보인다. 이런 취지로 기고문을 냈고요. 또 같은 해, 한 달 뒤죠. 12월에는 YTN과의 인터뷰에서 해외에서 들어오는 것, 아마 중국인 것 같은데 이 아이디들에 대해서는 댓글 옆에 국기라도 표시할 필요가 있지 않느냐. 이런 생각이 든다, 이렇게 인터뷰를 한 적이 있습니다. 그리고 2023년 또 언론 기고문에는 개딸, 지금은 잘 쓰지 않는 표현입니다만 민주당 강성 지지층을 지칭하는 말이었죠. 개딸의 이재명 사랑은 김건희 여사에 대한 질투와 연동되어 있다, 이렇게 글을 썼었습니다. 전용기 의원이 보시기에는 어때요? 개딸, 강성 지지층의 이재명 사랑은 김건희 여사에 대한 질투와 연동되어 있습니까?



▶ 전용기 / 민주당 의원 : 일고 대답할 가치가 없다는 말씀으로 저는 말씀드릴 수 있겠습니다. 저분을 지금 윤리위원장으로 앉히면서 굉장한 논란이 됐는데 딱 한 가지로 정의가 될 것 같습니다. 정치인을 판사로 앉힌 꼴입니다. 과거 사법 개혁을 할 때 민주당이 원하는 사람들을 판사로 앉히려고 하는 것 아니냐 하는 그런 정치적인 논리로 민주당을 공격을 많이 했지 않습니까? 그러나 당내 인사를 딱 보니 저렇게 정치적인 음모론과 정치적인 입장이 명확한 사람을 윤리위원장으로 앉혔다는 것은 본인이 하고자 하는 역할들을 제대로 하겠다고 하는 선전포고에 가깝다고 보거든요. 저는 그 하고자 하는 일들이 결국에는 한동훈 축출로 이어질 것이라고 보는데 그런 의미에서 정치인을 판사로 임명했고 그 판사를 통해서 정적을 제거하려고 하는 그런 모습들이 지금 이 인사에서 보이고 있다 정도로 평가하고 있습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 이재영 위원장, 일단 포털 댓글 조작 우려를 윤 교수가 계속 제기해 왔습니다. 이런 분을 윤리위원장으로 앉혔다는 것은 앞으로 결정을 어떻게 하겠다는 방향 정도를 대충 짐작해 볼 수 있는 것 아니겠어요.



▶ 이재영 / 국민의힘 강동을 당협위원장 : 그렇죠. 왜냐하면 원래 윤리위원장 같은 경우에는 이게 저희 당내에서는 재판하는 곳이잖아요.



▷ 편상욱 / 앵커 : 재판소죠.



▶ 이재영 / 국민의힘 강동을 당협위원장 : 약간 판사 같은 느낌이잖아요. 그래서 과거에도 보면 보통 법조인 출신들이 많이 하셨어요.



▷ 편상욱 / 앵커 : 그렇죠.



▶ 이재영 / 국민의힘 강동을 당협위원장 : 그런데 비법조인은 처음인지 아닌지는 모르지만 굉장히 드물게 이번에 윤리위원장이 됐고 또 하필 지금 가장 이슈화된 뜨거운 감자가 바로 앞서 앵커께서 말씀하신 한동훈 전 대표의 당게 사건 아니겠습니까. 거기에 대한 윤리위에서 어떻게 처분, 처리를 할 거냐. 이 얘기인데 거기에 하필 댓글, 소위 말해서 전문가가 위원장을 하다 보면 결국에는 한동훈 전 대표를 잘라내려고 하는 수순 아니겠느냐. 지금 이런 의혹을 받고 있고 그 의혹은 지금 충분히 받을 만한 상황이죠. 그렇기 때문에 이게 만약 한동훈 전 대표를 자르게 된다면 특히 이 윤리위원장이. 제가 봤을 때는 장동혁 대표가 오늘 얘기했던 쇄신. 즉, 여러 가지를 내놨는데 윤석열 전 대통령에 대한 절연은 못 했다 하더라도, 혹여나 우리 전용기 의원께서 얘기했듯이 나중에라도 할 수 있다면, 선거 전에. 그건 그나마 다행인 거죠. 다만 아까 말씀드렸던 상당수가 앞으로 어떻게 할 거냐가 중요한데 그 할 거냐에 결국에는 외연을 넓히고 이런 청년과 전문가를 모집하는 그런 큰 당이 되겠다고 얘기한 거하고는 좀 반대로 가지 않을까 하는 우려가 좀 있기는 합니다.

▷ 편상욱 / 앵커 : 전용기 의원은 어떻게 보세요. 객관적인 입장에서 만약에 윤 교수가 주도하는 윤리위원장이 된 윤리위원회가 한동훈 전 대표 그리고 김종혁 최고위원도 포함이 되겠죠. 포함해서 굉장히 중징계, 예를 들어서 출당 조치까지는 아니더라도 당원권 1년 정지라든지 이런 중징계가 나와서 사실상 이재영 위원장이 얘기한 대로 한동훈 전 대표를 잘라내는 조치를 한다면 국민의힘은 어떤 일이 생길까요?



▶ 전용기 / 민주당 의원 : 내홍이 깊어질 것 같습니다만 한동훈 전 대표를 잘라내지 않고서는 못 버틸 지도 체제라고 평가하고 있습니다. 기본적으로 한동훈 전 대표에 대한 배신감은 우리가 생각하는 것보다 상상 이상이었다고 저는 평가합니다. 많은 국민의힘 의원들이 과거에 한동훈 전 대표가 가지고 있던 입장들이 변화한 것에 대해서 아직까지 분노하고 있는 지점들이 있거든요. 그렇기 때문에 지금 잠시 윤어게인을 절연하고 사과의 모습을 취했던 장동혁 대표도 국민의힘을 주류로 이끌고 있는 의원들까지 절연하기는 어려운 부분이 있거든요. 그 매개가 결국에는 한동훈 전 대표로 연결이 되어 있기 때문에 한동훈 전 대표는 절연할 가능성 상당히 높다고 평가를 하고 있습니다. 그런 측면에서 아무래도 새 윤리위원장이 한동훈 전 대표에게는 아주 강력한 제재를 하지 않을까 싶은 생각을 가지고 있습니다. 그리고 한동훈 전 대표와의 세력들을 아주 작은 세력 수준으로 보고 있는 것이고 장예찬 (여연) 부원장 같은 경우에는 돼지국밥에다가 케첩을 넣는 거 아니냐, 이런 비유까지 들면서 전혀 함께 갈 수 없다고 하는 이야기를 계속하고 있거든요. 그런 측면에서 아마 섞이기에는 어려운 상황에 직면했다고 평가하고 있습니다.



※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.



(SBS 디지털뉴스부)