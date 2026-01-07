뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

'일 만남서 주머니 손' 중 관료, 한중 정상 만남 땐 미소 '화제'

곽상은 기자
작성 2026.01.07 14:03 조회수
'일 만남서 주머니 손' 중 관료, 한중 정상 만남 땐 미소 '화제'
▲ 한중 정상 '셀카' 뒤 포착된 류진쑹 중국 외교부 아시아 국장

한중 정상회담 사진과 영상들이 속속 공개되면서 '의외의 인물'이 화제가 됐습니다.

주인공은 중국 외교부의 국장급 관료인 류진쑹(劉勁松) 아주사 사장(아시아 국장)으로, 지난해 11월 18일 중일 갈등 심화 속 이뤄진 일본과 외교 협의 후 주머니에 양손을 찔러넣은 자세로 한차례 입길에 올랐던 인사입니다.

'주머니 손'으로 언론을 통해 각인된 류 국장은 약 두 달만인 지난 5일 베이징에서 열린 한중 정상회담에서 또다시 언론에 포착됐습니다.

하지만 이번에는 시종 환하고 밝은 표정을 보이는 등 지난해 11월 일본 외무성 국장과 만났을 때와는 분위기가 확연히 달랐습니다.

이 대통령이 시 주석으로부터 선물 받은 샤오미 스마트폰으로 시 주석과 함께 '셀카'를 찍는 모습을 담은 영상에서는 미소를 띤 채 밝은 표정을 유지했습니다.

관찰자망 등 중국 현지 매체들은 "류 국장이 시종일관 미소를 띠고 있었다"며 "중국이 진심으로 친구를 대하고 손님을 환대한다는 점을 완벽하게 보여줬다"고 의미를 부여했습니다.

또 중국 네티즌들이 "친구가 오면 좋은 술이 있고, 승냥이가 오면…"이라는 등의 반응을 보였다고 매체는 전했습니다.

뒤에 생략된 부분은 '그를 맞아주는 것은 사냥총이다'라는 내용으로 이 문장은 중국 외교 담론에서 핵심 이익을 수호하되 상대에 따라 접근방식을 달리한다는 뜻을 담고 있습니다.
류진쑹 중국 외교부 아시아 국장 (사진=중국 웨이보 캡처, 연합뉴스)

앞서 류 국장은 지난해 11월 중국을 방문한 일본 외무성의 가나이 마사아키 아시아대양주국장을 굳은 표정으로 내려다보는 듯한 모습이 담긴 동영상이 중국 관영매체 계열의 소셜미디어를 통해 확산하며 유명세를 탔습니다.

당시 가나이 국장이 고개를 숙여 다소 굴욕적으로 보이는 듯한 모습에 일본 언론은 자국 우위를 연출하려는 중국 측의 선전전 일환이라고 분석하기도 했습니다.

(사진=이재명 대통령 엑스(X·옛 트위터) 캡처, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌은 SBS
곽상은 기자 사진
곽상은 기자페이지 바로가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지