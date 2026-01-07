뉴스
이 대통령 "중국발 부정선거, 정신 나간 소리…선동 억제해야"

유영규 기자
작성 2026.01.07 13:59
이 대통령 "중국발 부정선거, 정신 나간 소리…선동 억제해야"
▲ 중국을 국빈방문 중인 이재명 대통령이 7일 상하이의 한 호텔에서 열린 순방 기자단 오찬 간담회에서 취재진 질문에 답하고 있다.

이재명 대통령은 7일(현지시간) 한국과 중국에서의 '혐중·혐한 정서'와 관련해 "이를 개선해야 한다는 점에 저와 중국 지도자 모두가 동의했다"고 말했습니다.

이 대통령은 이날 중국 상하이에서 가진 동행 기자단과의 오찬 간담회에서 "혐중·혐한 정서라는 게 양국에서 광범위하고 지속적으로 악화하면서 큰 피해를 줬다"며 이같이 밝혔습니다.

이 대통령은 그러면서 "근거 없고 불필요한 혐중 조장은 없애야 한다"며 "무슨 부정선거를 중국이 어쩌고 저쩌고, 이런 정신 나간 소리를 해서 감정을 상하게 하면 되겠느냐. 근거도 없고 불필요하다"고 비판했습니다.

이어 "앞으로도 혐중·혐한을 조장하거나 선동하는 데 대해서는 억제를 위한 노력을 계속해야 한다"고 덧붙였습니다.

아울러 "중국 측에도 '대한민국에서 혐중 선동을 하는 근거가 최소화돼야 한다. 증표가 필요하다'고 얘기했다"며 "그것이 문화 콘텐츠 진출 제한 (완화) 같은 것"이라고 언급했습니다.

(사진=연합뉴스)
