베네수엘라, 1주일 애도 기간 선포…"군인 사망자 24명"

유덕기 기자
작성 2026.01.07 13:42 조회수
▲ 델시 로드리게스 베네수엘라 임시 대통령

베네수엘라 정부가 미국의 마두로 대통령 생포 작전 과정에서 미군의 공격으로 사망한 군인들을 추모하기 위해 1주일간의 국가 애도 기간을 선포했습니다.

로이터와 AP 등 외신들에 따르면 델시 로드리게스 베네수엘라 임시 대통령은 현지시간으로 어제(6일), 1주일간의 애도 기간을 선포하며 사망자들을 "순교자"라고 칭했습니다.

그는 "베네수엘라와 니콜라스 마두로 대통령을 지키다 사망한 젊은이, 남성과 여성들에게 경의를 표한다"고 말했습니다.

이날 베네수엘라 군 당국은 지난 3일 니콜라스 마두로 대통령 체포를 위한 미군 작전 과정에서 베네수엘라 군인 최소 24명이 사망했다고 밝혔습니다.

사망자 중에는 장성급도 5명 포함된 것으로 전해졌습니다.

마두로 대통령 체포 과정에서 쿠바인 32명이 사망했다는 쿠바 정부 발표까지 종합하면 미군 작전 중 사망한 사람은 현재까지 56명으로 집계됩니다.

앞서 쿠바 정부는 마두로 대통령 부부 체포·압송을 위한 미국의 작전 과정에서 쿠바 국적자 32명이 숨졌다면서 지난 5~6일 이틀간을 애도기간으로 선포한 바 있습니다.

숨진 쿠바인들은 베네수엘라 정부의 요청에 따라 파견돼 경호 등의 임무를 수행하던 쿠바 군 또는 내무부 소속 인원들이라고 쿠바 정부는 설명했습니다.

이 밖에 미국의 이번 기습작전 과정에서 베네수엘라 민간인 사망자도 발생했으나 그 규모는 현재까지 확인되지 않았다고 AP는 전했습니다.

앞서 타레크 윌리엄 사브 베네수엘라 법무부 장관은 이날 수도 카라카스에서 열린 기자회견에서 마두로 대통령 부부를 체포하는 군사 작전 과정에서 대통령 경호 요원과 민간인 수십 명이 숨졌으며 이는 '전쟁 범죄'에 해당한다고 주장했습니다.

사브 장관은 전쟁 범죄 행위에 대해 검찰이 조사할 예정이라면서 정확한 사망자 숫자나 국적 등은 밝히지 않았습니다.
