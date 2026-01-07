'김상식 매직'은 계속…베트남, U-23 아시안컵 첫 경기 승리

▲ 베트남 U-23 축구대표팀의 응우옌딘박

'김상식 매직'이 중동의 요르단을 상대로도 빛을 발했습니다.김상식 감독이 이끄는 베트남 23세 이하(U-23) 축구대표팀은 어제(6일) 사우디아라비아 제다의 킹 압둘라 스포츠시티 홀 스타디움에서 열린 아시아축구연맹(AFC) U-23 아시안컵 A조 1차전에서 요르단을 2대 0으로 격파했습니다.베트남은 키르기스스탄에 1대 0 승리를 거둔 개최국 사우디아라비아와 나란히 1승씩 올려 A조 선두로 치고 나갔습니다.경기 초반부터 장거리슛으로 요르단의 골문을 두드리던 베트남은 전반 15분 코너킥 세트피스 기회에서 상대 핸드볼 반칙을 유도해 페널티킥을 얻어냈습니다.응우옌딘박이 골대 구석으로 깔끔하게 차 넣어 베트남에 리드를 안겼습니다.단단한 밀집 수비로 요르단의 공세를 막아내던 베트남은 전반 29분 팜리득의 날카로운 헤더로 추가 득점을 노렸으나 선방에 막혔습니다.베트남은 전반 42분 세트피스 상황에서 다시 한번 골대를 갈랐습니다.쿠엇반캉이 차 올린 코너킥을 수비수 응우옌히에우민이 반대쪽 골대 앞에서 왼발로 정확히 차 넣었습니다.전반 추가 시간 상대 프리킥이 크로스바를 강타하는 운도 따라주면서 베트남은 무실점으로 전반을 마쳤고, 후반전 강해진 요르단의 공세를 육탄 방어로 막아내 경기를 승리로 매조졌습니다.김상식 감독의 베트남은 모레 키르기스스탄을 상대로 A조 2차전을 치릅니다.2024년 5월 베트남 지휘봉을 잡은 김상식 감독은 지난해 1월 열린 2024 동남아시아 축구선수권대회(미쓰비시컵)와 7월 아세안축구연맹(AFF) U-23 챔피언십에 이어 동남아시안(SEA) 게임까지 동남아 3개 메이저 대회를 연이어 제패했습니다.기세를 몰아 U-23 아시안컵에서는 중동의 요르단을 상대로 완승을 거둬 '김상식 매직'을 보여줬습니다.이민성 감독이 이끄는 한국 U-23 대표팀은 오늘 오후 8시 30분 사우디 리야드의 알샤바브 클럽 스타디움에서 이란과 대회 첫 경기에 나섭니다.(사진=AFC 홈페이지 캡처, 연합뉴스)