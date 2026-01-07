도성훈 인천교육감 "올해 학교 현장 지원 강화"…3선 출마 말 아껴

▲ 도성훈 인천시교육감 기자간담회

인천시교육청이 올해 학교 현장 지원 강화와 깊이 있는 교육 혁신, 지역과 함께하는 성장 경로 구축 등 3개 사업에 집중합니다.도성훈 인천시교육감은 오늘(7일) 시교육청에서 열린 신년 기자간담회에서 급변하는 교육 환경에 대응해 인천교육을 한 단계 더 발전시키겠다며 이렇게 다짐했습니다.도 교육감은 우선 특수교육을 비롯한 유치원과 초·중·고교의 교육여건 개선 과제를 발굴하고 실행하며 학교 현장에 실질적 도움이 되도록 교육청의 지원 역할을 강화하겠다고 말했습니다.이어 "지금은 인간과 자연, 인공지능(AI)이 공존하고 협력하는 시대"라며 "아이들이 기계문명에 끌려가지 않도록 생각하는 교육, 질문하는 교육, 움직이는 교육으로 깊이 있는 교육 혁신을 이루겠다"고 강조했습니다.도 교육감은 특히 "올해에는 지역 맞춤형 교육 모델을 확대하고 학교 밖 배움과 진로 연계를 강화할 것"이라고 말했습니다.인천교육감 최초로 직선제 3선 교육감에 도전할 것으로 알려진 도 교육감은 출마 계획에는 말을 아꼈습니다.도 교육감은 "현재로서는 다양한 현안을 충실하게 마무리하는 것이 중요하다"며 "인천 교육은 어떤 방향으로 가야 할지에 계속 성찰하며 숙고 중"이라고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)