청와대 "시진핑, 서해 구조물 문제 충분히 인지…큰 틀 공감대"

▲ 중국을 국빈방문한 이재명 대통령이 지난 5일 베이징 인민대회당에서 환영나온 시진핑 국가주석과 악수하고 있다.

청와대는 시진핑 국가주석이 서해 구조물 문제에 대해 충분히 인지하고 있었고, 관련 내용이 이재명 대통령과의 정상회담에서 논의됐다고 밝혔습니다.강유정 청와대 대변인은 오늘(7일), "서해 구조물과 관련해 보완 설명드린다"며, "확인 결과 서해 구조물 문제에 대해서는 지난 경주에서나 이번 베이징에서 이 대통령과 시 주석이 대화를 나눴고, 시 주석도 사안을 충분히 인지하고 있었다"고 설명했습니다.그러면서, "다만 정상 간에는 통상 큰 틀에서 전반적 방향성에 대해 대화가 오가기 때문에 세부적인 부분까지 시 주석의 언급이 있었던 것은 아니었다"며 "현재 큰 틀에서의 공감대를 바탕으로 실무 차원에서 건설적 협의를 이어 나가기로 한 바, 협의가 잘 이뤄져 진전이 있기를 기대한다"고 덧붙였습니다.앞서 강 대변인은 현지시각 6일 저녁, 상하이 한국 프레스센터에서 열린 브리핑에서 "시 주석은 서해 구조물에 대해 인지를 잘 못하고 계셨던 것 같다"며, "한중 관계 발전을 위해 서해가 공영의 바다가 돼야 한다는 것이 우리 입장이고, 이에 공감대가 이뤄져 실무적으로 얘기하자는 데까지 진척이 됐다"라고 설명했습니다.(사진=공동취재 제공, 연합뉴스)