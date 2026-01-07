이제훈, 데뷔 20주년 팬미팅 개최…"팬들과 힐링할 수 있는 시간"

배우 이제훈이 데뷔 20주년을 기념하는 2026년 팬미팅을 열고 팬들을 만난다.



이제훈은 오는 2월 28일(토) 오후 2시와 7시, 총 2회에 걸쳐 서울 강남구 삼성동에 위치한 코엑스아티움에서 '2026 이제훈 팬미팅[Our 20th Moment]'를 개최한다.



7일 소속사 컴퍼니온은 배우 이제훈의 2026년 팬미팅 포스터를 공개하며 소식을 알렸다. 공개된 포스터에서 이제훈은 사랑스러운 리본이 달린 수트 의상과 함께 특유의 훈훈한 미소를 짓고 있는 모습으로 마치 20주년을 기념하여 팬들 앞에 선물처럼 등장한 듯한 느낌을 준다.



이제훈은 여러 번의 팬미팅을 통해 공인된 '팬바보'인데, 이번에는 특별히 이제훈이 걸어온 배우의 길을 돌아볼 수 있는 20주년 기념 팬미팅이라 그 의미를 더한다. 이제훈은 2006년 데뷔 후 2011년 영화 '파수꾼'으로 날것의 강인한 매력으로 대중을 사로잡으며 얼굴을 알렸고, 2012년 '건축학개론'으로 풋풋한 첫사랑을 떠올리게 하는 새로운 이미지로 배우로서 활동을 넓혀가기 시작했다. 이후 다수의 작품들로 필모그래피를 쌓으며 2016년 tvN 드라마 '시그널'을 통해 브라운관에서도 독보적인 연기력을 인정받음은 물론 2021년 첫 방송한 SBS 드라마 '모범택시' 시리즈를 통해 시즌을 거듭할수록 깊어지는 대체불가 연기력을 뽐내며 캐릭터를 삼킨 듯한 열연을 선보이고 있다.



소속사 컴퍼니온은 "올해는 이제훈 배우의 20주년 기념 팬미팅인 만큼 필모그래피를 돌아보며 뜻깊은 토크를 나누는 자리를 만들어볼 계획이라 기대가 크다. 오랜만에 팬분들께서 힐링할 수 있는 좋은 시간이 되길 바란다"라며 팬미팅에 대한 기대감을 더했다.



2026년 이제훈 팬미팅 티켓은 공식 예매처인 NOL 티켓에서 단독 판매되며, 오는 14일(수) 오후 7시부터 15일(목) 오후 11시 59분까지 진행하는 팬클럽 선예매를 거쳐, 16일(금) 오후 8시부터 일반 예매를 오픈할 예정이다. 자세한 내용은 컴퍼니온 공식 홈페이지 및 NOL 티켓 홈페이지에서 확인할 수 있다.



한편, 이제훈은 화제 속에 방영 중인 SBS 금토드라마 '모범택시3'에서 '김도기' 역으로 분해 믿고 보는 압도적인 연기력으로 대중들의 마음을 사로잡으며 SBS연기대상 2회 수상이라는 역사적인 기록을 세웠다. '모범택시3'는 베일에 가려진 택시회사 무지개 운수와 택시 기사 김도기가 억울한 피해자를 대신해 복수를 완성하는 사적 복수 대행극으로, 오는 9, 10일 밤 9시 50분에 마지막 방송을 앞두고 있다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)